هوای کرمان در وضعیت قرمز قرار گرفت/چرایی عدم تعطیلی ادارات

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کارگروه محیط زیست به منظور بررسی وضعیت ریزگردها در شهر کرمان اظهار کرد: نتایج این جلسه به فرمانداری کرمان ابلاغ و بر این اساس مشخص شد که شرایط هوای کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی در مرحله اول وضعیت گروه های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی مدنظر قرار می گیرد که با هماهنگی مدیریت بحران استان مدارس در شهر کرمان طی امروز تعطیل شدند.

بابایی ادامه داد: براساس دستورالعمل در صورت اعلام اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری ۲۴ ساعته این وضعیت به صورت مرحله ای در خصوص تعطیلی ادارت تصمیم گیری می شود. بر این اساس در مرحله اول ادارات با دو ساعت تاخیر آغاز به کار می کنند و نهایتا در صورت ادامه وضعیت ناسالم هوا ادارات تعطیل می شوند.

فرماندار کرمان گفت: هواشناسی اعلام کرده است که وضعیت آلودگی هوا در شهر کرمان تا بعدازظهر پایدار بوده و بعد از آن از شدت آلودگی کاسته و مشکل برطرف می شود.

بابایی ادامه داد: هواشناسی در کارگروه صبح امروز اعلام کرده که این وضعیت تا بعدازظهر باقی می ماند و سپس شاخص آلودگی هوا از حد خطرناک پایین تر می آید.

وی با اشاره به اینکه تا این لحظه کارگروه محیط زیست اجازه تاخیر ساعات آغاز به کار یا تعطیلی ادارت را نداده است، افزود: در حال حاضر جلسه ای در استانداری کرمان در حال برگزاری است و براساس آخرین وضعیت هواشناسی در خصوص تعطیلی مدارس تصمیم گیری می شود.

فرماندار کرمان یادآور شد: کارگروه محیط زیست به صورت مرتب تشکیل می شود اما این کارگروه در شرایط بحرانی در مدیریت بحران استانداری با هماهنگی محیط زیست تشکیل می شود.

وی در خصوص وضعیت محورهای مواصلاتی گفت: در حال حاضر تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان کرمان جریان دارد و وضعیت دید افقی نسبت به ابتدای صبح بهبود یافته است.