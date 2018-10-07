۵۰ درصد تصادف های تهران مربوط به موتورسیکلت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صابریان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این که بیشترین ماموریتهای اورژانس مربوط به تصادفات رانندگی است، توضیح داد: ۵۰ درصد این تصادفها مربوط به موتورسیکلتها است و ۳۰ درصد نیز مربوط به عابران پیاده هستند؛ همچنین بیماریهای قلبی و ریوی در ردههای بعد قرار دارند.
وی افزود: تعداد ماموریتهای اورژانس حدود ۳۵ درصد افزایش یافته و میزان رضایتمندی مردم از ارائه خدمات موتورلانسها به ۷۱ درصد و میزان رضایت از آمبولانسها ۸۳ درصد رسیده است که این موضوع نشان میدهد میزان رسیدن نیروهای اورژانس به بالین افراد افزایش یافته است.
انجام ماهانه ۲۰ هزار ماموریت برای موتورلانس های اورژانس تهران
صابریان با بیان اینکه در سال گذشته ۱۷۵ کد فعال در اورژانس تهران داشتیم توضیح داد: در حال حاضر حدود ۲۲۰ کد فعال در شهر تهران در حال خدمترسانی به مردم هستند. همچنین در سال گذشته آمار کدهای رزرو به ۱۵ میرسید که اکنون این رقم به عدد ۹۰ افزایش یافته است و در مواقع بحران فعال خواهند شد.
رئیس اورژانس تهران با بیان اینکه تعداد ماموریت موتورلانسها در سال گذشته ۱۵ هزار در ماه بود اکنون ۱۶۰ نقطه فعال داریم و در روزهای مختلف اقدام به انجام عملیات میکنند و اکنون به صورت ماهانه حدود ۲۰ هزار ماموریت برای موتورلانسها ثبت میشود.
وی تصریح کرد: طی سال گذشته ۱۸ پایگاه شهری و ۲ پایگاه جادهای به پایگاههای اورژانس تهران افزوده شده است باید توجه داشته باشیم تاسیس پایگاههای شهری به دلیل بالا بودن تراکم در شهر تهران بسیار دشوار است و این اقدام از جمله اقدامات مختص این سازمان بشمار میرود.
صابریان ادامه داد: پایگاه امداد هوایی اخیرا در شهرستان پردیس اضافه شده و اقداماتی نیز برای احداث پایگاه هوایی در بوستان ولایت صورت گرفته است و اقدامات اولیه آن نیز انجام شده است و بزودی آغاز به کار آن رقم خواهد خورد.
رئیس اورژانس تهران با بیان اینکه بازسازی پایگاههای اورژانس از دیگر اقدامات مهم این سازمان طی یکسال گذشته به شمار میرود توضیح داد:۶۰ درصد پایگاههای اورژانس بازسازی شده است و همچنین استفاده از پتوی یکبار مصرف برای اولین بار در کشور در سازمان اورژانس بکار گرفته شد.
افزایش ۳۵ درصدی ماموریت های اورژانس تهران
وی تصریح کرد: در حال حاضر ما برای مداوای بیماران از آتلهای یکبار مصرف استفاده میکنیم، همچنین استفاده از آی پکسها در دستور کار نیروهای اورژانس قرار دارد که برای انتقال عضو قطع شده به مراکز درمانی انجام میشود که این کار باعث بالا رفتن احتمال پیوند عضو شده است.
صابریان با اشاره به خدمات ارائه شده توسط کدهای ۲۴۷ و ۷۲۴ توضیح داد: عموم مشکلات قلبی بیماران به وسیله کد ۲۴۷ تحت پیگیری قرار میگیرد و متخصصین قلب در این زمینه فعال هستند؛ همچنین در کد ۷۲۴ این امکان را داریم که روزانه ۱۰ تا ۱۲ بیمار از خدمات این بخش بهره ببرند.
رئیس اورژانس تهران با بیان اینکه طی سال اخیر تعداد تماسها به مرکز اورژانس ۴۰ درصد افزایش یافته است توضیح داد: تعداد ماموریتهای اورژانس نیز با افزایش ۳۵ درصدی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۵۴ آمبولانس تصادفی در اورژانس تهران موجود بود که عموم آنها به دلیل موجود نبودن قطعات زمینگیر شده بودند که خوشبختانه ما توانستیم آنها را بازسازی کنیم و تعدادی از آنها را در چرخه فعالیتها قرار دادیم.
صابریان درخصوص خدمات ارائه شده به نیروهای اورژانس نیز توضیح داد: نیروهای اورژانس در زمان انجام عملیاتها از استرس بالایی برخوردار هستند در همین راستا ما خدمات رفاهی برای آنها را افزایش دادیم و همچنین در حال حاضر این نیروها از لباسهای مناسب برای ارائه خدمات استفاده میکنند.
باید تعداد آمبولانس های استان تهران به ۴۰۰ عدد افزایش یابد
رئیس اورژانس تهران افزود: درخصوص امنیت کارکنان اورژانس درصدد هستیم تا اماکن استقرار آنها امنتر شوند و پرسنل اورژانس بزودی به سیستم فعال مجهز خواهند شد.
وی تصریح کرد: درخصوص نیروهای موتورلانس نیز استفاده از کلاه ایمنی کفایت نمیکند و لباسهای ایمنی که بتوانند از ساق و آرنج آنها محافظت کند برای این افراد استفاده خواهد شد.
صابریان در پاسخ به پرسشی درخصوص استفاده نیروهای اورژانس از مسیریابها توضیح داد: در حال حاضر پرسنل اورژانس از نمونه ایرانی این مسیریابها استفاده میکنند که نتایج خوبی را نیز در بر داشته است.
رئیس اورژانس تهران افزود: در حال حاضر زمان رسیدن نیروهای اورژانس به بالین بیمار ۱۵ دقیقه است که موتورلانسها در مدت زمان زیر ۱۰ دقیقه با بالین بیمار میرسند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد آمبولانسهای استان تهران به ۲۲۰ عدد میرسد که باید این رقم به ۴۰۰ عدد افزایش یابد.
۲۰ الی ۳۰ درصد تماس های با اورژانس تهران مزاحم است
صابریان با بیان اینکه تعدادی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور خریداری شده است، گفت: حدود ۴۰ درصد از ۲۵۰ آمبولانس خریداری شده به استان تهران ملحق خواهد شد.
رئیس اورژانس تهران خاطرنشان کرد: در هر ۲۴ ساعت بالای ۷ هزار تماس در سامانههای اورژانس ثبت میشوند که ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها تماسهای مزاحم هستند؛ به طوری که روز گذشته ۱۲۵۴ تماس مزاحم در این سامانه ثبت شده و به طور میانگین روزانه ۱۲۰۰ نفر اقدام به تماسهای مزاحمتآمیز با اورژانس تهران میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیماران براساس منطقهای که دچار حادثه شدهاند به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل میشوند اما از آنجا که اورژانس بیمارستانها نیز اقدام به پذیرش بیماران میکنند در مواقعی با تراکم بیماران در اورژانس بیمارستانها مواجه میشویم.
صابریان درباره احداث اورژانس ریلی در شهر تهران توضیح داد: اورژانس ریلی از جمله مباحث پدافندی به شمار میرود و در صدد هستیم تا برای انتقال بیماران به بیمارستانهایی که نزدیک مترو قرار دارند از این خدمت استفاده کنیم. به همین منظور ایستگاههای پرترافیک شناسایی شده و از دوشنبه تفاهمنامه اجرای این کار امضا خواهد شد.
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