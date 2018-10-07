خبرگزاری مهر – گروه استانها: مرداد سال ۹۳ دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای اسلامی همدان را بهعنوان نخستین شهر سبز پایدار در میان کشورهای اسلامی انتخاب کرد و توسعه فضای سبز و تدوین اطلس زیستمحیطی در همدان منجر به انتخاب این شهر بهعنوان هفتادمین شهر سبز پایدار جهان شد.
اسفند سال ۹۵ نیز با موافقت معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیطزیست وقت، تفاهمنامه شهر سبز پایدار همدان به مدت ۳ سال دیگر تمدید شد.
حال همدان شهری است که باید با افزایش سرانه فضای سبز خود نهتنها به کاهش آلودگی کمک کند، بلکه با احیای نوار سبز در حومه یا رینگ پایانی شهر شرایط را برای جلوگیری از هرگونه ساختوساز غیرمجاز در اطراف شهر مهیا سازد.
اما در نگاهی به اخبار منتشرشده از سوی مسئولان شهرداری همدان در باب وضعیت سرانه فضای سبز این شهر؛ معاون خدمات شهری شهرداری همدان بابیان اینکه توسعه فضای سبز با توجه به توسعه شهر امری اجتنابناپذیر است، عنوان کرده است: باید در نقاط جدید شهری که توسعه مییابند فضای سبز نیز با توجه به طرح تفصیلی و تأمین سرانه ایجاد شود.
حذف فضای سبز که سالها برای کاشت و نگهداری آن تلاش شده توجیهپذیر نیست
وحید علی ضمیر تأکید کرده است: حذف فضای سبز که سالها برای کاشت و نگهداری آن تلاش شده توجیهپذیر نیست و فضای سبز موجود را باید حفظ کنیم اما در توسعه فضای سبز باید کاشت گونههای کم آببرو سازگار با اقلیم همدان در دستور کار قرار گیرد.
این صحبتها در حالی عنوانشده که طی چند روز اخیر در بلوار آیتالله نجفی همدان شمار زیادی از درختان که تعداد آن حدود ۱۰۰ اصله بوده و ازقضا عمر و سن آنها نیز کم نبوده شبانه قطعشدهاند.
طبیعتاً یکی از آسانترین راههای توجیه قطع درختان، بهانه کردن خشکیدگی یا پوسیدگی آنهاست اما در این مورد نهتنها درختان قطعشده خشکیدگی و پوسیدگی نداشتهاند بلکه با عمری ۱۰ – ۱۵ ساله از شادابی لازم نیز برخوردار بودهاند.
شورای شهر به نمایندگی از مردم ناظر بر عملکرد شهرداری است
بر اساس قانون حفظ توسعه فضاهای سبز شهری، متولی و مسئول حفظ فضاهای سبز شهری شهرداریها هستند و شورای شهر نیز به نمایندگی از مردم ناظر بر عملکرد شهرداری است.
رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان در خصوص این اتفاق در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از یک ماه پیش بحث تعریض بلوار آیتالله نجفی همدان و ایجاد دوربرگردان برای آن معبر توسط شهرداری منطقه ۴ مطرحشده بود و چون نیاز به قطع درختان در این معبر وجود داشت شهرداری منطقه موضوع را با کمیسیونماده ۷ درمیان گذاشت، گفت: این کمیسیون در ابتدا با قطع درختان بهشدت مخالفت کرد و دلیل این تصمیم را جویا شد.
رضوان سلماسی ادامه داد: با توجه به اینکه شهر همدان در یک مسیر ترانزیتی بهعنوان هاب اتصال استانهای غرب کشور به مرکز و جنوب کشور قرار داشته و از طرفی به دلیل نبود کنارگذر در این شهر؛ معابر شریانی همدان ازجمله بلوار آیتالله نجفی همواره با ترافیک و راهبندان و عدم ایمنی بهخصوص در رابطه با عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین روبروست.
در طرح تفصیلی شهری در این محور یک تقاطع غیرهمسطح طراحیشده است که به دلیل عدم امکان تملک املاک آن بخش از شهر فعلاً اجرای آن ممکن نیست وی ادامه داد: موضوع عبور بیشترین زائران اربعین از مرزهای غربی و از همین مسیر، همدان را در این ایام کاملاً با مشکل مواجه میکند بنابراین در طرح تفصیلی شهری در این محور یک تقاطع غیرهمسطح طراحیشده است که به دلیل عدم امکان تملک املاک آن بخش از شهر فعلاً اجرای آن ممکن نیست.
وی گفت: این امر باعث شد برای کاهش مشکلات تردد این اصلاح هندسی در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد که بهصورت ناخواسته این اصلاح هندسی باعث قطع درختان زیادی در معبر شده است.
سلماسی بابیان اینکه علیرغم وجود این مشکلات کمیسیون ماده ۷ از شهرداری درخواست مطالعه برای بررسی راههای جایگزین با اولویت حفظ درختان را داشت که همین امر موجب ایجاد وقفه بیش از یک ماه برای اجرای طرح شد، گفت: در این مدت راههای دیگری توسط معاونت معماری و شهرسازی و نیز کارشناسان و مهندسان حملونقل و ترافیک شهرداری موردبررسی قرار گرفت.
وی بابیان اینکه متأسفانه هیچکدام قابلیت اجرای مناسب و کمخطر را نداشت، گفت: از طرفی به دلیل قدمت درختان و عدم وجود امکانات مناسب برای جابجایی آنها و همچنین مناسب نبودن فصل؛ امکان جابجایی درختان نیز وجود نداشت.
سلماسی با اشاره به اینکه در این پروژه فضای بسیار وسیعی به رفیوژ میانی اختصاص مییابد، ادامه داد: شهرداری برای جبران؛ تصمیم به ایجاد فضای سبز با کاشت درختان با تعداد زیاد و فضای سبز بیشتری در این زمینه را داشته و ایجاد یک پارک حاشیهای در مسیر بلوار مذکور در دستور کار شهرداری قرار دارد.
کمیسیون ماده ۷ از شهرداری همدان درخواست کرده بهمنظور افزایش فضای سبز در بخش دیگری از شهر با احداث یک پارک جدید از کاهش سرانه فضای سبز جلوگیری کند وی تأکید کرد: کمیسیون ماده ۷ از شهرداری همدان درخواست کرده بهمنظور افزایش فضای سبز در بخش دیگری از شهر با احداث یک پارک جدید از کاهش سرانه فضای سبز جلوگیری کند.
سلماسی بابیان اینکه خواسته شد طی نامهای به مناطق شهرداری همدان اعلام شود که در پروژههای عمرانی که نیاز به قطع اشجار در طول اجرا وجود دارد ابتدا موضوع را به کمیسیون ماده ۷ اعلام کرده و بعد از کسب موافقت عملیات عمرانی را شروع کنند، گفت: درهرصورت با توجه به اینکه گاهی علیرغم میل باطنی قطع اشجار اتفاق میافتد اما برای حفظ محیط زیستی که میراث آیندگان ماست و به امانت به ما سپردهشده نهتنها شهرداری بلکه شهروندان نیز باید پروژههای عمرانی خود را با اولویت حفظ و افزایش درختان و فضای سبز برنامهریزی و اجرا کنند.
اما معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز در توضیح به این اتفاق که چرا درختان بلوار آیتالله نجفی همدان بریدهشدهاند، گفت: حتی اگر یک درخت در سطح شهر بنا به دلایلی بریده شود، بدون موافقت کمیسیون ماده ۷ شهرداریها، اتفاق نمیافتد.
وحیدعلیضمیر بابیان اینکه هرگونه قطع درختی باید با اجازه این کمیسیون انجام شود، گفت: در حال حاضر به دلیل مشکل حاد ترافیکی بلوار آیتالله نجفی مقررشده با در نظر گرفتن یکشکل هندسی در منطقه این ترافیک مدیریت شود.
در روزهای پیش رو به دلیل تردد زائران اربعین پیشبینی میشود این محور مواصلاتی با ترافیک حجیمی روبهرو شود وی بابیان اینکه در روزهای پیش رو به دلیل تردد زائران اربعین پیشبینی میشود این محور مواصلاتی با ترافیک حجیمی روبهرو شود، گفت: به همین دلیل باید حل مسئله قبل از آن انجام میشد.
وی عنوان کرد : آمار بیانگر آن است که در منطقه مذکور تعدد تصادفات شهری موجب تلفات جانی نیز شده است و به همین خاطر در کمیسیون ماده ۷ اعضا تصمیم گرفتند برای حل این مشکل به قطع برخی درختان و جابهجایی برخی دیگر که قابل حفظ هستند، اقدام شود.
معاون خدمات شهری شهرداری همدان افزود: طی ماههای گذشته در این زمینه جلسات متعددی برگزار شد تا طرحهای شاخص موردمطالعه قرار گیرد و شاید بتوانیم از یک طرح جایگزین برای مدیریت ترافیک این بلوار استفاده کنیم اما متأسفانه هیچ راهکاری بهجز از بین بردن موانع پیش رو در این بلوار قابلاجرا شدن نبود.
وی گفت: به هر ترتیب تصمیم بر آن شد که درزمینهٔ قطع و یا جابهجایی درختان این منطقه اقدامات موردنظر به انجام رسد و حالا قرار است معادل ۲ برابر درختان قطعشده، کاشت نهال در منطقه انجام شود.
صحبتهای مسئولان در این خصوص موضوعاتی را موردتوجه قرار میدهد که ذکر آنها خالی از لطف نیست؛ در نگاه اول اینکه شهرداری همدان در اقدامی عجولانه اصلاح هندسی معبر را جایگزین تقاطع غیرهمسطح کرده که در سالهای نهچندان دور هزینهای که از باب اجرای اصلاح هندسی متحمل شده نیز از بین خواهد رفت چراکه در طرح تفصیلی شهر همدان این منطقه محل ایجاد تقاطع است.
نکته دوم اینکه سال گذشته و سال قبلتر از آن نیز همدان مسیر عبور زائران اربعین حسینی بود و اینکه عنوان شود ضرورت اصلاح هندسی با توجه به در پیش بودن ایام حضور زائران در همدان دوچندان شده است قابل دفاع نیست چراکه سال گذشته نیز گره ترافیکی قابلمشاهده بود و با توجه به اینکه فصل زمستان و موقع خواب درختان برای جابجایی آنها را پشت سر گذاشتهایم منطقی نیست که عنوان شود چارهای جز قطع درختان وجود نداشته زیرا زمستان سال قبل بهترین فرصت برای جابجایی این درختان بود.
و اما نکته سوم اینکه معاون خدمات شهری شهرداری همدان عنوان کرده معادل دو برابر درختان قطعشده در این منطقه کاشت نهال انجام خواهد شد که در این خصوص سؤالی به ذهن میرسد که آیا کاشت درختانی به تعداد دو برابر در ازای درختانی با عمر بالای ۱۰ سال قابل دفاع است؟ !
بههرحال قطع شبانه درختان بلوار آیتالله نجفی همدان بار دیگر نشان داد شهرداری در اجرای پروژهها بدون مطالعه پیش میرود و این روال همچنان ادامه دارد.
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