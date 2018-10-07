مشکل کمبود اعتبار در مدیریت بحران استانداری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی ظهر امروز یکشنبه در شورای عالی بحران لرستان با اشاره به وضعیت اعتبارات مدیریت بحران استان اظهار داشت: در سال گذشته تنها ۳۸ درصد از ۴۷ میلیارد تومان اعتباری که نهایی شده بود را به استان اختصاص دادند که معادل ۱۷ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه با این اعتبارات نمی توانیم خیلی از مشکلات را حل کنیم و در این خصوص مشکل جدی داریم، تصریح کرد: در سال جاری نیز کل اعتباری که تاکنون اختصاص داده اند ۱۲ میلیارد تومان است که آن هم به نام پروژه های دو تا از دستگاه های استان آمده است.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با تاکید بر اینکه این دو پروژه مربوط به دستگاه های آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری است، افزود: یک میلیارد هم آمده که توزیع شده و ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هم برای آب و فاضلاب آمده است.