عهد جدید در مقام ادبیات منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در کتاب عهد جدید در مقام ادبیات، نویسنده به عهد جدید از دریچه بسیار ویژه ای مینگرد، یعنی از منظر مطالعۀ ادبی پرسش هایی که در این شیوه نگاه مطرح می شوند، کانون توجه خود را بر روی زبان و هنرآوری خود متن می‌گذارند.

رویکرد ادبی به عهد جدید فرض را بر این می‌گذارد که اسناد و مدارکی که در این متن یافت می‌شوند فقط انتقال دهندۀ اندیشه نیستند، بلکه سبب سرگرمی، انگیزش، سردرگمی و لذت مخاطب نیز می‌شوند.

هنرآوری عهد جدید حتی برای کسانی که به لحاظ مذهبی دلبسته آن هستند نیز می‌تواند جذاب و انگیزاننده باشد. خواندن عهد جدید به منزلۀ ادبیات، دینامیسم و پویایی این جذابیت را روشن می سازد.

برخلاف تفسیرگران مذهبی این متون مقدس که ممکن است زیر تأثیر تمنایی برای یافتن محتوای اخلاقی یا الهیاتی، تجربه زیبایی شناسانه خواننده را از نظر دور بدارند، تفسیر ادبی این تجربه را برجسته می سازد.

کتاب «عهد جدید در مقام ادبیات» تالیف کایل کیفر با ترجمه مجتبی پردل در ۱۹۹ صفحه به قیمت ۲۵۰ هزار ریال از سوی انتشارات میراث مکتوب منتشر شده است.