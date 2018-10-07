مدیر اخلاقی بودن حلقه مفقوده در حوزه اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری و تکریم ومعارفه فرمانداران شهرستان جویبار با بیان اینکه این جابجایی ها برای تغییر و بهبود اوضاع صورت می گیرد، افزود: شهرستان جویبار مستحق خدمات فوق العاده است واین امر با مدیریت صحیح فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی در این شهرستان به سرانجام می رسد.

وی با تاکید براینکه به مدیرانی نیاز داریم که شرایط موجود را بهبود بخشند، اظهار داشت: توجه به حوزه مردم محوری تنها راه رسیدن به توسعه مورد نظر در استان و شهرستان هاست و اگر مردم پای کار باشند قطعا در تمامی کارها موفق و پیروز خواهیم شد.

حسین زادگان با اعلام اینکه دولت به تنهایی نمی تواند بار تمام مسئولیت ها و مشکلات را به دوش بکشد، گفت: متاسفانه برخی بروکراسی های اضافی اداری در دستگاههای اجرایی وبال گردن دولت شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری بیان کرد: فرصت خدمت محدودو کوتاه است و انتظار می رود تمامی مدیران قانون مدار باشند و از ظرفیتها و دانش افراد شایسته بهره ببرند.

وی خطاب به فرمانداران استان خواستار کار شبانه روزی ، برنامه محوری ، حفظ حقوق شهروندی وافزایش امید بین مردم شدو افزود: برای پیشبرد اهداف باید فعالیت رسانه ها را جدی بگیریم و با کار فوق العاده و پرهیز از اختلافات موفقتر عمل کنیم.

وی توجه بیشتربه ظرفیت بانوان ، جوانان و سمن ها را در شهرستان خواستار شد و گفت: امروزه مدیر اخلاقی بودن حلقه مفقوده در حوزه اجرایی کشور است که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است.

در پایان از زحمات رجبعلی وهابی فرماندار اسبق شهرستان تجلیل بعمل آمد و سید علی اسد بعنوان سکاندار جدید فرمانداری شهرستان جویبار معرفی شد.