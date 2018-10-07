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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۹

میرزایی نکو در گفتگو با مهر:

طرح جامع قانون انتخابات در کمیسیون شوراها بررسی شد

طرح جامع قانون انتخابات در کمیسیون شوراها بررسی شد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از بررسی پیش نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد.

قاسم میرزایی نکو در گفتگو باخبرنگار مهر درباره جلسه عصر امروز کمیسیون شوراهاو امور داخلی کشور، اظهار داشت: ادامه بررسی پیش نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سه ماده از این طرح مراعا ماند که قرار بود کدخدایی در این جلسه حضور یابد و به دلیل عدم حضور وی، درباره این سه ماده که مربوط به انتخابات استانی بود به جمع بندی نرسیدیم و به جلسات بعدی موکول شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: همچنین یکی از نمایندگان در این جلسه پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگان زن را مطرح کرد که به دلیل مشکل قانون اساسی، این پیشنهاد رد شد.

کد مطلب 4423536
زهرا علیدادی

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