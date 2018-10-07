سیستان و بلوچستان کمترین نرخ طلاق در کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان، رضا راحت دهمرده اظهار داشت: بیشترین طلاق در زوجین با طول زندگی مشترک یک تا ۲ سال ثبت شده است.

وی با اشاره به آمار طلاق در سالجاری بیان کرد: ۷۲۶ واقعه طلاق در ۶ ماه نخست امسال در این استان به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان گفت: طلاق ثبت شده ۶ ماهه امسال سیستان و بلوچستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با هزار و ۴۳ نفر، کاهش خوبی را نشان می دهد.

وی افزود: این استان دارای کمترین سن ازدواج و بیشترین ازدواج در زوجین با سن مساوی در کشور است.

راحت دهمرده با بیان اینکه بیشترین گروه سنی طلاق مردان استان ۲۵ تا ۲۹ سال و زنان ۲۰ تا ۲۴ سال است، افزود: میانگین سن طلاق مردان استان ۳۳ سال و زنان نیز ۲۹ سال در این مدت بوده است.

وی آخرین آمار جمعیت استان سیستان و بلوچستان را ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۲۹ نفر ذکر کرد و گفت: ۴۸ و نیم درصد جمعیت استان در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی زندگی می کنند.