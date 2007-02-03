فیلمبرداری "مقلد شیطان" پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین این فیلم نیز که توسط کارگردان در استودیو بهاران فیلم در حال انجام است مراحل پایانی خود را سپری می کند و مازیار شیخ محبوبی به صورت همزمان صداگذاری و میکس صدا را در استودیو حوزه هنری انجام می دهد.

کامبیز دیرباز، اصغر همت، شقایق فراهانی، سیروس ابراهیم زاده، نسرین صداقت، ساره بیات، غزاله نظر، پردیس احمدیه، امید زندگانی، شیوا خنیاگر، علی اصغر طبسی و ملک شریعت پناهی بازیگران این فیلم هستند که قرار بود در جشنواره به نمایش درآید، اما به دلیل طولانی شدن زمان فیلمبرداری موفق به حضور در جشنواره نشد.

تعدادی از عوامل تولید "مقلد شیطان" عبارتند از تهیه کننده، مجری طرح، تدوینگر و کارگردان: افشین صادقی، نویسنده فیلمنامه و مشاور کارگردان: حمید نعمت الله، مدیر فیلمبرداری: مصطفی کشفی، صدا: سیدمازیار شیخ محبوبی، مدیر جلوه های ویژه: عباس شوقی، طراح گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: فرهاد ویلکیجی، جانشین تولید: سامان یکدانه، مدیر تدارکات: بیژن محرمی، عکاس: حمزه اولیازاده و سرمایه گذاران: موسسه ناجی هنر، بهاران فیلم و منصور لشگری قوچانی.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: تبهکاری به نام جمشید سیف که با دقت و حوصله از سوژه های خود عکس و مدارکی را تهیه می کند، با تهدید آنها مبنی بر برملا شدن مدارک مورد نظر همکاری آنها را در انجام اعمال پلیدش جلب می کند. مدیر بازرگانی یک شرکت آخرین سوژه اوست. اما در این میان یک افسر پلیس جوان نسبت به اعمال خلاف قانون مدیر بازرگانی مشکوک می شود ...