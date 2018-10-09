خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: طی سال های اخیر فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی و هاکی تیم‌هایی بودند که یکی پس از دیگری از صفحه ورزش همدان محو شدند به طوری که داستان انحلال در ورزش همدان درد پرتکراری است که سینه هر ورزش دوستی را به درد می‌آورد.

امروز بار دیگر ورزش همدان در آستانه نابودی یکی دیگر از تیم‌های خود قرار دارد و داستان از این قرار است که این بار نیز قرعه به نام رشته فوتسال رقم خورده است.

همدان سرشار از استعدادهای ناب فوتسالی است

رشته ورزشی فوتسال از رشته‌های بسیار پرمخاطب در استان‌همدان است چراکه همواره نوجوانان و جوانان یک محله یانوجوانان و جوانان یک طایفه با اجاره سالن به فعالیت فوتسالی می‌پردازند و از همین رو می‌توان گفت همدان سرشار از استعدادهای ناب فوتسالی است.

با توجه به آب و هوای کوهستانی شهر همدان این استان استعدادهای بی‌نظیری در رشته‌های سالنی ازجمله فوتسال دارد و شاید در هر کوچه پس‌کوچه این شهر فوتسالیست های بسیار خوبی پیدا کنید که توان رقابت در لیگ را هم داشته باشند.

اما این فقط یک روی سکه است چراکه بعد انحلال تیم فوتسال علی‌صدر اکنون زمان انحلال تیم فوتسال سلامت همدان رسیده؛ تیمی که فراهم کردن حتی ورودی ۱۲ میلیون تومانی این تیم برای مسئولان بسیار دشوار است و نیاز اینکه مسئولان دستگاه ورزش استان‌همدان برای حفظ این امتیاز کمک کنند بسیار حس می‌شود.

به‌طور قطع دیگر ورزش دوستان همدان تاب تحمل انحلال یکی دیگر از تیم‌های استان را ندارد و باید مسئولان استان دست به دست هم دهند تا این سهمیه برای ورزش استان‌همدان حفظ شود.

نتوانسته‌ایم ۱۲ میلیون تومان هزینه ورودی مسابقات را فراهم کنیم

مدیر تیم فوتسال سلامت همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حمایت از این تیم اظهار داشت: متأسفانه چند روز بیشتر مهلت برای ثبت‌نام این تیم برای مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال کشور باقی نمانده و همچنان ما نتوانسته‌ایم ۱۲ میلیون تومان هزینه ورودی مسابقات را فراهم کنیم.

علی ثقفی افزود: تا جایی که در توان داشته‌ایم سعی کردیم نیازهای تیم را فراهم کنیم اما مشکل اصلی ما تامین هزینه ورودی این مسابقات است که باید مسئولان استان در این زمینه همکاری کنند.

وی بابیان اینکه با انحلال این تیم تلاش بازیکنان و مربیان بومی این استان بر باد خواهد رفت، گفت: بازیکنان و کادر فنی تیم و همه عوامل یک سال زحمت کشیدند تا جواز صعود به لیگ دسته دوم فوتسال کشور را برای همدان به ارمغان بیاورند و تنها چند روز فرصت داریم تا این زحمات بر باد نرود.

ثقفی عنوان کرد: از طرف معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان پیگیر حل مشکلات تیم شده‌ایم و وی دستور لازم را داده‌ اما همچنان مشکلات بر جا است.

فوتسال همدان در آستانه نابودی

مدیر تیم فوتسال سلامت همدان بابیان اینکه بازیکنان تنها با عشق و بدون دریافت مبلغی در این تیم فعالیت می‌کنند، بیان کرد: تیم فوتسال سلامت چکیده فوتسال استان بوده و مسئولان نباید بگذارند این تیم و فوتسال همدان نابود شود.

وی عنوان کرد: فرصت زیادی برای حفظ این سهمیه ارزشمند فوتسال همدان باقی نمانده و امیدواریم تک‌تک مسئولان دست به دست هم دهند تا این سهمیه برای فوتسال همدان حفظ شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انحلال تیم فوتسال سلامت همدان اظهار داشت: بنده کارم تیم داری نیست و نمی‌توانم در ابتدای کار بگویم یک تیم در مسابقات شرکت کند و اداره کل ورزش و جوانان از صفر تا صد ورود پیدا کند چراکه نه توان این کار را داریم نه کار ما این است.

در حد توان از تیم فوتسال سلامت حمایت می‌کنیم

رسول منعم افزود: ما به مسئولان این تیم گفتیم شما اول کار خود را آغاز کنید و از بودجه‌ای که برای تیم فوتسال سلامت در نظر گرفته‌اید چه میزان را خودتان تأمین می‌کنید بعد ما در حد توان یک کمک مالی به این تیم خواهیم کرد.

وی بابیان اینکه مسئولان تیم فوتسال سلامت توقع دارند از صفر تا ۱۰۰ را دستگاه ورزش استان‌همدان پیگیری کند، گفت: صحبت‌های مسئولان این تیم به هیچ‌وجه منطقی نیست چراکه ما یک ظرفیتی داریم و اگر بخواهیم وارد تیم داری شویم باید اصل قضیه را کنار بگذاریم اعزام ورزشکاران در قهرمانی و سایر برنامه همه وظیفه دستگاه ورزش است.

در پایان امیدواریم؛ با حمایت‌های دستگاه ورزش استان‌همدان و بخش خصوصی کارخانه‌ها و شرکت‌های استان‌همدان مبلغ ناچیز ورودی این تیم با توجه به هزینه‌های سنگین تیم داری فراهم شود تا شاهد انحلال یکی دیگر از تیم‌های ورزشی استان‌همدان نباشیم.