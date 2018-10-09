شیوع بدافزار ارز دیجیتال «کوین هایو»/ ایران درمیان ۵ کشور آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، حملات و بدافزارها در سال ۲۰۱۷ متمرکز بر ‫باج افزارها بوده و گسترش روز افزون رمزارزها و افزایش قیمت آنها منبع جدید تهدیدات امنیتی و غیره منتظره است. به نحوی که سال ۲۰۱۷ بدافزارهای شناسایی شده استخراج رمزارز رشدی معادل ۸۵۰۰ درصد داشته و پیش بینی می شود یکی از چالش های امنیتی در سال های پیش رو، گسترش صعودی بدافزار های استخراج رمز ارز باشد.

رمز ارز یک ارز دیجیتالی است که توسط رایانه تولید و به صورت غیرمتمرکز و بدون نظارت است. نرم افزارهای استخراج ارز(ماینینگ) از طریق حل مسائل پیچیده ریاضی و از قدرت پردازشگر کامپیوتر کاربر، به صورت پشت زمینه و بدون اطلاع وی استفاده کرده و در قالب رمزارز (کوین) ایجاد شده، پاداش خود را دریافت می کنند.

در این رابطه مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای با اعلام هشدار در زمینه شیوع بدافزار استخراج رمز ارز «کوین هایو (Coin Hive)»، تاکید کرد: ‫کوین هایو (Coin Hive)، یک نرم افزار استخراج رمز ‫ارز برپایه جاوا اسکریپت، مبتنی بر مرورگر ارائه می دهد؛ استفاده آسان از کتابخانه های جاوا اسکریپت به صاحبان وبسایت این اجازه را می دهد تا با سوءاستفاده از بازدیدکنندگان بتوانند از این روش به کسب درآمد بپردازند.

قراردادن کتابخانه جاوااسکریپتی کوین هایو در کد HTML وبسایت و فراخوانی تابع قرارداده شده و استخراج به ازای هر بازدید بدون اجازه کاربر، به عنوان مدل عملکردی این بدافزار اعلام شده است.

اثرات مخرب کوین هایو

مرکز ماهر درباره اثرات مخرب این بدافزار تاکید کرد: عمل استخراج (ماینینگ) به شدت منابع کاربر را مصرف می کند و می تواند عملکرد مرورگر و سیستم عامل را دچار مشکل سازد. در همین حال مرورگر وب بیش از ۵۰ درصد قدرت پردازنده را استفاده می کند و با وجود اینکه سیستم عامل بیش از حد متعارف کار می کند، روند اجرای برنامه ها کند می شود.

این مرکز همچنین نسبت به سوءاستفاده از روترهای میکروتیک با بهره گیری از این بدافزار ارز دیجیتال هشدار داد و اعلام کرد: پس از عمومی شدن آسیب پذیری تجهیزات میکروتیک، تعدادی از هکرها شروع به استخراج رمز ارز از دستگاههایی که وصله امنیتی را دریافت نکرده اند، کردند.

براین اساس بیشترین سوءاستفاده از ضعف امنیتی روترهای میکروتیک، استخراج رمزارز با استفاده از تکنولوژی کوین هایو است. تعداد روترهای آلوده به این بدافزار، در ایران تاکنون ۱۱ هزار و ۳۶۰ دستگاه گزارش شده است. در این حمله با استفاده بیش از حد از پردازنده میکروتیک، دستگاه قادر به عملکرد صحیح نخواهد بود.

راه های جلوگیری از نفوذ کوین هایو

- استفاده از آنتی ویروس معتبر

- استفاده از افزونه های مسدودکننده استخراج رمزارز در مرورگر

- مسدود کردن دستی دامنه های آلوده

- استفاده از AD Blocker

بررسی ها نشان می دهد که برزیل، هند، اندونزی، ایران و آفریقای جنوبی کشورهای دارای بیشترین آلودگی روترهای میکروتیک به کوین هایو هستند و این آلودگی بیشتر در در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، بوشهر و خوی گزارش شده است.

در همین حال مرکز ماهر بیشترین سرویسهای آلوده را مربوط به HTTP(۸۰۸۰) و HTTP گزارش کرده و نام ۵ سرویس دهنده پیشگامان توسعه ارتباطات، مخابرات فارس، پیشگامان هرمزگان و آسمان فراز سپاهان را که دارای بیشترین تعداد آلودگی در سطح کشور هستند، آورده است.