به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست مشترک هشتاد و سومین جلسه کمیسیون ارتقاء تولید محتوای فضای مجازی با دستگاههای مسئول در کمیته فضای مجازی اربعین، افزود: با راه اندازی موکب مجازی تمامی فعالیت های فرهنگی و محتوایی در فضای مجازی ساماندهی شده و برای تولید محتوا و به اشتراک گذاری آن فعالیت گسترده ای صورت گرفته است.

وی افزود: موکب مجازی فضایی خواهد بود تا تمامی تولیدکنندگان محتوا بتوانند نذرها و خدمات فرهنگی و محتوایی شان را به زائران و علاقمندان ارائه کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: فضای مجازی باید برکات زیارت اربعین را فراتر از زمان و مکان به جان ها و فطرت های مستعد برساند و سرزمین دل های خسته و آماده را از آثار این منسک آسمانی و همایش بی بدیل مردمی و راهپیمایی بی نظیر جهانی سیراب کند.

فیروزآبادی تاکید کرد: هماهنگی دستگاههای مسئول در این رابطه، تلاش برای برقراری شبکه ارتباطی مطلوب، وحدت در اطلاع رسانی و مدیریت شایعات، تولید محتوا و پاسخگویی به شبهات احتمالی در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به خاصیت وحدت بخشی اربعین، تصریح کرد: امسال هماهنگی بهتری با عراق انجام شده است و برهمین اساس امیدواریم سرویس دهی و ارتباطات بسیار روان تر و بهتر صورت گرفته و اختلال کمتری برای ارتباطات تلفنی و اینترنت زائران ایجاد شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه در داخل مرزها پیش بینی گسترده تری شده است، اظهار داشت: سه بالن برای بهبود ارتباطات زائرین در نظر گرفته شده و همچنین سه گروه در شهرهای مختلف برای پشتیبانی محتوایی زائرین در فضای مجازی در حوزه آموزش و راهنمایی آنها در مباحث معنوی ومعرفتی فعال خواهند بود.

وی با اشاره به هماهنگی صورت گرفته برای پاسخگویی به شبهات و مسائلی که به هر دلیلی در فضای مجازی مطرح می شود، افزود: پیش بینی شده تا پاسخگویی و حرکت محتوایی مناسبی در فضای مجازی انجام شود و براساس آن امسال از نمایندگان دستگاه های مسئول دعوت می شود تا با حداکثر ظرفیت برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم فعالیت کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور درخصوص اطلاع رسانی و مدیریت شایعات در فضای مجازی گفت: امسال در کنار فعالیت های گسترده تر در این حوزه، یک اپلیکیشن مشخص به عنوان محور ارتباطات محتوایی زائران در نظر گرفته شده که البته از همه تولیدات در این حوزه نیز استقبال می شود.

وی تاکید کرد: در این وادی نور تابش و درخشندگی معرفت و محبت همراه با بصیرت و سیاست می درخشد و رنگین کمانی از جمعیت ها، فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها و سلیقه ها در پرتو محبت حسینی به وحدت، اتحاد، یکرنگی، انس و وفاق می رسد.

در این جلسه ابتدا گزارش فضای مجازی در اربعین سال های ۹۵ و ۹۶ ارائه شد و سپس وضعیت خدمات شبکه و ارتباطات در سال گذشته بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع و بهبود سرویس های ارتباطی در سال جاری اتخاذ شد.

همچنین مسئولان کمیته فضای مجازی اربعین و نمایندگان نهادهای فرهنگی و مردمی گزارشی از برنامه های پیش بینی شده برای مراسم اربعین امسال را ارائه کردند.