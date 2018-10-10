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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۹:۱۴

اثر اد حسین؛

کتاب «خانه اسلام: تاریخ جهانی» منتشر شد

کتاب «خانه اسلام: تاریخ جهانی» منتشر شد

کتاب «خانه اسلام: تاریخ جهانی» اثر اد حسین توسط انتشارات بلومزبری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خانه‌ اسلام» با عقلانیت و مسئولیت به دنبال ارائه‌ راهی جهت ورود به اندیشه‌ها و قلوب مسلمانان در تمام جهان است. این خانه به ما عدالت، محبوبیت و مهربانی محمد (ص) را معرفی می‌کند؛ بر اساس تفاسیری بر روی متون مقدس، اهداف قانون شریعت ارائه‌ مبنایی اخلاقی برای زندگی؛ زیبایی هنر اسلامی و نفوذ الوهیت در فضاهای عمومی و تنشی بین عرفان و ظاهرگرایی است که هنوز خانه‌ اسلام را تهدید می‌کند.

فاصله‌ بین اسلام و غرب در حال گسترش است. دینی غنی از ارزش‌ها و سنن قوی که موردتوجه تقریباً دو میلیارد نفر در سرتاسر جهان است، توسط غرب به‌عنوان چیزی ترسناک دیده می‌شود تا این‌که چیزی باشد که باید ادراک گردد. تیترهای احساسی و سیاست‌های سخت‌گیرانه دشمنی می‌پراکنند و احساسات، گفتمان‌ها و ادراکاتی را نادیده می‌گریند که پیش‌فرض مسلمانان امروز است.

فروکاست جهان اسلام و بحران‌های جاری مدیریت بدان معناست که یک گذشته‌ درخشان که پر از مقاصد فکری درخشان بوده است، اکنون مورد بهره‌کشی افراط‌گرایان قرارگرفته است و با اقدامات تروریستی به چالش کشیده شده است. مسلمانان چگونه می‌توانند با مسائلی مقابله کنند که در حال نابودی اسلام از درون هستند و غرب برای کمک به این هدف چه کمکی می‌تواند بکند؟

اد حسین به مهارت و اشتیاق ما را در سایه‌روشن‌های اسلام و مردمش به‌پیش می‌برد و معترض است که نیازی نیست جهان اسلام برای غرب ناآشنا بماند و نه دشمنش باشد، بلکه می‌تواند متحدی صلح‌جو باشد.

این کتاب در ۳۳۶ صفحه توسط انتشارات بلومزبری در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.

کد مطلب 4425440

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