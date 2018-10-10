حریفان دختران بدمینتون باز قم در لیگ دسته اول مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بدمینتون لیگ دسته اول زنان کشور به زودی آغاز می‌شود و تیم بدمینتون بانوان قم امسال در مسابقات دسته اول حضور دارد و تجربه جدیدی را در راه توسعه بدمینتون زنان در استان قم پشت سر می‌گذارد.



مسابقات بدمینتون دسته اول بانوان کشور آبان ماه دور رفت خود را در زنجان پشت سر خواهد گذاشت و تیم بدمینتون قم در گروهی ۵ تیمی قرار گرفته که باید ۴ مسابقه در دور رفت برگزار کند و سپس در ۴ باز یدر دور برگشت به میدان برود تا تکلیف ۲ تیم صعود کننده این گروه مشخص شود.



۲ تیم صعود کننده از گروه یک به همراه ۲ تیم برتر از گروه دوم در مرحله نهایی با هم رقابت می‌کنند تا در نهایت تکلیف ۲ سهمیه صعود کننده به لیگ برتر بدمینتون مشخص شود. این در حالی است که بدمینتون بانوان قم در سال‌های گذشته در مسابقات دسته دوم شرکت داشته است.



تیم بدمینتون بانوان قم در گروه دوم لیگ یک با تیم‌های شمیرانات، شهروند ساری، هیئت زنجان و آکادمی شاهرود همگروه شده است و مسابقات خود را برگزار خواهد کرد در حالی که قرار است تیم قم با ترکیبی بومی روانه این مسابقات شود.



همچنین حضور تیم بدمینتون قم در لیگ برتر کشور از سوی هیئت بدمینتون استان قم در دستور کار است اما در مورد جزئیات آن اظهار نظری نشده است.