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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

توسط شرکت ویرجین گالاکتیک؛

نخستین موشک توریستی چند هفته دیگر به فضا می رود

نخستین موشک توریستی چند هفته دیگر به فضا می رود

موسس شرکت «ویرجین گالاکتیک» اعلام کرده تا چند هفته دیگر برای نخستین بار موشکی به فضا می فرستد و مدت کوتاهی پس از آن سفرهای تجاری به مدار زمین را انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل،  ریچارد برانسوی مدیر «ویرجین گالاکتیک» اعلام کرده این شرکت چند هفته دیگر یکی از موشک های خود را برای نخستین بار به فضا می فرستد.

 به گفته او شرکت توریسم فضایی پس از مدتی کوتاه از این پرتاب، مسافران را به مدار زمین می برد.

برانسون که موسس ویرجین گالاکتیک نیز است با الون ماسک(موسس اسپیس ایکس) و جف بزوس(موسس آمازون) رقابت می کند تا نخستین  سفر توریستی فضایی را انجام دهد. قیمت سفر توریستی شرکت ویرجین گالاکتیک برای یک نفر ۲۵۰ هزار دلار است. این شرکت قبلا اعلام کرده بود مسافران را در۲۰۱۹ میلادی به فضا می برد.

برانسون دراین باره گفت: مدت کوتاهی پس از پرتاب موشک، ما مسافران تجاری را به فضا می بریم. ماه های آینده برای ما بسیار هیجان انگیز است.

شرکت ویرجین گالاکتیک در سال ۲۰۰۴ میلادی تاسیس شد و هدف آن فراهم کردن سفرهای تجاری کوتاه مدت به فضا برای تمام افراد است.

توریست هایی که با این شرکت به فضا سفر می کنند می توانند چند دقیقه در گرانش صفر سپری کنند. فضاپیمای حامل آنها از خط Karman می گذرد. این خط مرز اتمسفر زمین و فضا است.

کد مطلب 4426228
شیوا سعیدی

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