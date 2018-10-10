به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها مدعیان پنج وزن ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم کشتی فرنگی و پنج وزن ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کشتی آزاد حضور خواهند داشت.

در این مسابقات که روزهای ۲۰ تا ۲۲ مهرماه در شهر بوینس آیرس آرژانتین برگزار می شود، هر کشور در هر رشته آزاد و فرنگی تنها ۲ سهمیه دارد که شامل دارندگان مدال طلای رقابت های قاره ای می شوند. بر این اساس امیررضا ده بزرگی در وزن ۴۵ کیلوگرم و محمد نصرتی در وزن ۹۲ کیلوگرم فرنگی کاران کشورمان بودند که در رقابت های قهرمانی آسیا در ازبکستان صاحب مدال طلا شدند و سهمیه حضور در این رقابت ها را بدست آوردند. روز جمعه به مصاف رقبای خود می روند.

البته تیم کشتی آزاد در سه وزن ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا و موفق به کسب سهمیه شد که ۲ وزن توسط کادر فنی برای حضور در این رقابت ها معرفی شدند که محمد کریمی در وزن ۶۵ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۱۰ کیلوگرم نمایندگان کشورمان در بازی های المپیک جوانان آرژانتین خواهند بود.

در این رقابتها در کشتی فرنگی و در وزن ۴۵ کیلوگرم نمایندگان ایران، هندوراس، مصر، اکوادور، بلغارستان و ترکمنستان و در وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی گیران ایران، مصر، برزیل، روسیه، ترکیه و ساموآ و در کشتی آزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم نمایندگان نیوزیلند، مصر، ایران، آمریکا، آذربایجان و پاکستان و در وزن ۱۱۰ کیلوگرم کشتی گیران مصر، ایران، مکزیک، روس، مقدونیه و استرالیا به میدان می روند.

با توجه به قوانین اتحادیه جهانی کشتی مسابقات در اوزانی که ۶ نفر حضور دارند به صورت جدول نوردیک برگزار می شود و مسابقات هر وزن در ۲ گروه ۳ نفره برگزار خواهد شد و مرحله نیمه نهایی به صورت ضربدری بین نفرات اول و دوم هر گروه انجام و نفرات برنده راهی دیدار فینال می شوند و نفرات بازنده نیز دیدار رده بندی را برگزار می کنند.

رقابتهای کشتی فرنگی روز جمعه ۲۰ مهرماه و مسابقات کشتی آزاد روز یکشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح و ۱۷ تا ۱۹ عصر به وقت محلی برگزار می شود و اختلاف ساعت تهران با آرژانتین شش و نیم ساعت است به طوری که ساعت ۱۰ صبح به وقت آرژانتین ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران است.

کشتی ایران در دو دوره برگزاری در سال ۲۰۱۰ سنگاپور توسط مهران شیخی در کشتی آزاد مدال نقره و یوسف قادریان در کشتی فرنگی مدال برنز و در سال ۲۰۱۴ میلادی در نانجینگ چین توسط محمدرضا آقانیا و کرامت عبدولی در کشتی فرنگی صاحب مدال برنز شده است.