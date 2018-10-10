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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

رقابت‌های کشتی المپیک جوانان- آرژانتین؛

رقبای ملی پوشان ایران مشخص شدند/فرنگی‌کاران جمعه به میدان می‌روند

رقبای ملی پوشان ایران مشخص شدند/فرنگی‌کاران جمعه به میدان می‌روند

رقابت های کشتی المپیک جوانان ۲۰۱۸ آرژانتین روز جمعه هفته جاری با پیکارهای کشتی فرنگی آغاز می شود. ضمن اینکه حریفان ملی‌پوشان کشورمان نیز مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها مدعیان پنج وزن ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم کشتی فرنگی و پنج وزن ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کشتی آزاد حضور خواهند داشت.

در این مسابقات که روزهای ۲۰ تا ۲۲ مهرماه در شهر بوینس آیرس آرژانتین برگزار می شود، هر کشور در هر رشته آزاد و فرنگی تنها ۲ سهمیه دارد که شامل دارندگان مدال طلای رقابت های قاره ای می شوند. بر این اساس امیررضا ده بزرگی در وزن ۴۵ کیلوگرم و محمد نصرتی در وزن ۹۲ کیلوگرم فرنگی کاران کشورمان بودند که در رقابت های قهرمانی آسیا در ازبکستان صاحب مدال طلا شدند و سهمیه حضور در این رقابت ها را بدست آوردند. روز جمعه به مصاف رقبای خود می روند.

 البته تیم کشتی آزاد در سه وزن ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا و موفق به کسب سهمیه شد که ۲ وزن توسط کادر فنی برای حضور در این رقابت ها معرفی شدند که محمد کریمی در وزن ۶۵ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۱۰ کیلوگرم نمایندگان کشورمان در بازی های المپیک جوانان آرژانتین خواهند بود.

در این رقابتها در کشتی فرنگی و در وزن ۴۵ کیلوگرم نمایندگان ایران، هندوراس، مصر، اکوادور، بلغارستان و ترکمنستان و در وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی گیران ایران، مصر، برزیل، روسیه، ترکیه و ساموآ و در کشتی آزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم نمایندگان نیوزیلند، مصر، ایران، آمریکا، آذربایجان و پاکستان و در وزن ۱۱۰ کیلوگرم کشتی گیران مصر، ایران، مکزیک، روس، مقدونیه و استرالیا به میدان می روند.

با توجه به قوانین اتحادیه جهانی کشتی مسابقات در اوزانی که ۶ نفر حضور دارند به صورت جدول نوردیک برگزار می شود و مسابقات هر وزن در ۲ گروه ۳ نفره برگزار خواهد شد و مرحله نیمه نهایی به صورت ضربدری بین نفرات اول و دوم هر گروه انجام و نفرات برنده راهی دیدار فینال می شوند و نفرات بازنده نیز دیدار رده بندی را برگزار می کنند.

رقابتهای کشتی فرنگی روز جمعه ۲۰ مهرماه و مسابقات کشتی آزاد روز یکشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح و ۱۷ تا ۱۹ عصر به وقت محلی برگزار می شود و اختلاف ساعت تهران با آرژانتین شش و نیم ساعت است به طوری که ساعت ۱۰ صبح به وقت آرژانتین ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران است.

 کشتی ایران در دو دوره برگزاری در سال ۲۰۱۰ سنگاپور توسط مهران شیخی در کشتی آزاد مدال نقره و یوسف قادریان در کشتی فرنگی مدال برنز و در سال ۲۰۱۴ میلادی در نانجینگ چین توسط محمدرضا آقانیا و کرامت عبدولی در کشتی فرنگی صاحب مدال برنز شده است.

کد مطلب 4426345

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