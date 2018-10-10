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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

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اصول فلسفه ریاضی فلسفه طبیعی به چاپ دوم رسید

اصول فلسفه ریاضی فلسفه طبیعی به چاپ دوم رسید

«اصول ریاضی فلسفه طبیعی» نویسنده «آیزاک نیوتن» با ترجمه بهنام شیخ باقری به همت نشر نی به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دربخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «به این اثر به‌عنوان اصول ریاضی فلسفه‌ی طبیعی می‌نگرم. چرا که به‌نظر می‌رسد وظیفه‌ی اصلی فلسفه این است که نیروهای طبیعی موجد حرکات در پدیده‌ها را بیابد و آن‌گاه از نیروهای به‌دست آمده پدیده‌های دیگر را تبیین کند و با این دیدگاه است که گزاره‌های کتاب‌های اول و دوم را ارائه نموده‌ام. در کتاب سوم، من این نیروها را در تشریح منظومه‌ی جهانی به‌کار گرفته‌ام و با استفاده از گزاره‌هایی که در کتاب‌های قبلی به طریق ریاضی طرح و اثبات شده‌اند و از روی پدیده‌های سماوی، نیروی جاذبه‌ی اجسام به سوی خورشید و سیارات دیگر را به‌دست آورده‌آم و آن‌گاه با استفاده از این نیروها و گزاره‌های دیگر که آن‌ها نیز جنبه‌ی ریاضی دارند، حرکات سیارات، ستاره‌های دنباله‌دار، ماه و دریا را نتیجه گرفته‌ام.»

«اصول ریاضی فلسفه طبیعی» نویسنده « آیزاک نیوتن» با ترجمه «بهنام شیخ باقری» در ۶۹۰ صفحه  به همت نشر« نی» به چاپ دوم رسیده است.

کد مطلب 4426413
مهرنوش محمدزاده

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