اصول فلسفه ریاضی فلسفه طبیعی به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دربخشی از مقدمه این کتاب میخوانیم: «به این اثر بهعنوان اصول ریاضی فلسفهی طبیعی مینگرم. چرا که بهنظر میرسد وظیفهی اصلی فلسفه این است که نیروهای طبیعی موجد حرکات در پدیدهها را بیابد و آنگاه از نیروهای بهدست آمده پدیدههای دیگر را تبیین کند و با این دیدگاه است که گزارههای کتابهای اول و دوم را ارائه نمودهام. در کتاب سوم، من این نیروها را در تشریح منظومهی جهانی بهکار گرفتهام و با استفاده از گزارههایی که در کتابهای قبلی به طریق ریاضی طرح و اثبات شدهاند و از روی پدیدههای سماوی، نیروی جاذبهی اجسام به سوی خورشید و سیارات دیگر را بهدست آوردهآم و آنگاه با استفاده از این نیروها و گزارههای دیگر که آنها نیز جنبهی ریاضی دارند، حرکات سیارات، ستارههای دنبالهدار، ماه و دریا را نتیجه گرفتهام.»
«اصول ریاضی فلسفه طبیعی» نویسنده « آیزاک نیوتن» با ترجمه «بهنام شیخ باقری» در ۶۹۰ صفحه به همت نشر« نی» به چاپ دوم رسیده است.
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