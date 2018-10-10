به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نامه جمعی از نمایندگان به حسن روحانی رئیس جمهور قرائت شد؛ نمایندگان در این نامه، خواستار تسری «امهال وام‌های کشاورزان» به ماه های آینده شده‌اند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم

به استحضار می رساند، حسب بخشنامه هیات دولت در مورخ تیرماه سال ۹۷ و دستورالعمل ابلاغی به بانک ها، تسهیلات بانکی آن دسته از کشاورزان که سررسید وام آنها تا تاریخ شهریور سال ۹۷ می باشد، مشمول امهال است.

با عنایت به اینکه سررسید وام های قاطبه کشاورزان موکول به تاریخ بعد از تاریخ مذکور می باشد، اغلب کشاورزان بدهکار به دلیل حوادث غیرمترقبه درآمدی نداشته اند و قادر به پرداخت مطالبات بانکی خود نمی باشند و در صورت طرح دعوی علیه آنان به صورت زنجیره ای پرونده های عدیده ای در مراجع قضایی تشکیل خواهد شد که به صلاح نیست.

لذا نمایندگان ملت انتظار دارند ترتیبی اتخاذ فرمایید که امهال وام های کشاورزان زحمتکش به ماه های آینده سال جاری تسری داده شود».