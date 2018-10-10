به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اذاعة النور»، پیکر مادر شهیدان مغنیه امروز چهارشنبه طی مراسمی باشکوه با حضور شخصیت‌هایی از حزب الله لبنان، در بیروت تشییع شد.

بر اساس این گزارش، طرفداران و حامیان مقاومت در لبنان حضور گسترده ای در مراسم تشییع پیکر شهیدان مغنیه داشتند.

در این مراسم همچنین فرماندهان ارشد حزب الله لبنان و شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک حضور بهم رساندند.

شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان در جریان سخنرانی در مراسم تشییع پیکر مادر شهیدان مغنیه تأکید کرد: شایسته است که از مادر شهیدان مغنیه تحت عنوان «مادر شهدا» یاد کرد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت: او ایمان داشت که راه جهاد راهی است که در آن باید قربانی داد و در عین حال، یقین داشت که شهدا زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می‌گیرند.

وی با اشاره به اهمیت نقش مادر شهیدان مغنیه در مقاومت، گفت: مادر شهیدان مغنیه مسیر خود در حمایت از مقاومت را برگزید و در این مسیر، شهدای زیادی را تقدیم کرد.

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: امانت این مادر شهدا که همان مقاومت است را حفظ خواهیم کرد. مقاومت همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان همچنین اظهار داشت: هیچگاه از باورهای اصلی خود مبنی بر لزوم آزادسازی اراضی اشغال شده و حمایت از مقدساتمان، دست نخواهیم کشید.