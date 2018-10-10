قدمت نساجی یزد ظرفیت خوبی در حوزه مد و لباس استان ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده صبح امروز در دومین نشست کارگروه مد و لباس استان یزد با تاکید بر پرهیز از برداشت سطحی از حوزه مد و لباس، اظهار داشت: برداشت سطحی از حوزه مد و لباس صحیح نیست و لازم است حرکت قابل قبولی در این حوزه انجام شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با تاکید بر ضرورت ورود به حوزه مد و لباس با نگاه علمی عنوان کرد: فرهنگ سازی و گفتمان مد و لباس نیز بسیار حائز اهمیت است.

جوادیان زاده خاطرنشان کرد: باید فرصت خوبی برای ذائقه ‌سازی و توسعه پوششی ایرانی و اسلامی در جامعه فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: شرایط فعلی، فرصت خوبی برای ذائقه‌ سازی و توسعه فرهنگ پوششی ایرانی و اسلامی است و باید از این فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده شود.

جوادیان زاده با تأکید بر وجود ظرفیت و پتانسیل بسیار بالا در ایران به ویژه استان یزد در حوزه مد و لباس یادآور شد: صنعت شعربافی و انواع پارچه های یزدی از قدیم الایام در استان یزد رواج داشته که با توجه به سنت های قدیم می توان در راستای مد و لباس، قدم های بسیار خوبی برداشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: در یزد الگوهای متنوعی از پارچه و لباس از گذشتگان برای ما به یادگار مانده که تنها نیازمند حفظ و گسترش آن هستیم.

وی همچنین تاکید کرد: اعضای کارگروه مد و لباس باید با همکاری طراحان، از فرهنگ غنی یزدی در حوزه مد و لباس به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.