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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

در جلسه هیات دولت؛

۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای استان‌های سیل زده کشور اختصاص یافت

۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای استان‌های سیل زده کشور اختصاص یافت

هیات وزیران با اختصاص مبلغ ۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از وقوع سیل در استان­‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام روحانی رییس جمهور برگزار شد، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای به منظور بازسازی اماکن مسکونی، ساختمان ها و تأسیسات زیربنایی خسارت دیده از سیل اختصاص یافت که سهم استان های مازندران و گیلان هرکدام ۱۰ میلیارد ریال و استان های گلستان و خراسان شمالی هرکدام پنج میلیارد ریال خواهد بود.

دولت همچنین مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور بازسازی زیرساخت ها و اماکن مسکونی آسیب دیده در استان های یاد شده اختصاص داد که از این میزان، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به هریک از استان های مازندران و گیلان و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به هریک از استان های گلستان و خراسان شمالی اختصاص می یابد.

علاوه بر این مبالغ، مبلغ یک هزار میلیارد ریال نیز برای بازسازی زیرساخت های آسیب دیده در استان های مذکور از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص یافت.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

در ادامه جلسه، اعضای دولت تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی را پس از بررسی، به تصویب رساندند.

کد مطلب 4426606

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