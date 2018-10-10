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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

در حاشیه جلسه هیئت دولت؛

نوبخت: از پیشنهادات اقتصاددانان به دولت استفاده می‌کنیم

نوبخت: از پیشنهادات اقتصاددانان به دولت استفاده می‌کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه از نامه جمعی از اقتصاددانان در دولت استفاده می‌شود، گفت: از پیشنهادات و نظرات خوب و ارزنده‌ای که جنبه عملیاتی دارند استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص نامه جمعی از اقتصاددانان پیرامون شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: این نامه دیده شده و انشالله از آن استفاده خواهد شد. از پیشنهادات و نظرات خوب و ارزنده‌ای که جنبه عملیاتی دارند استفاده خواهیم کرد.

وی در خصوص بازدید خود از مناطق سیل زده شمال کشور، افزود: حجم نزولات جوی در سیل اخیر زیاد بود و در برخی از گزارشات عنوان شد که با توجه به بارش ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متری در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است. این حجم از بارش در دو روز متوالی صورت گرفت و به همین جهت امکان ساماندهی رودخانه‌ها در این مدت کوتاه وجود نداشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: خسارات وارده به کسانی که در حاشیه رودخانه‌ها سکونت داشتند و همچنین به ابنیه و ساختمان ها به ویژه‌ پل ها بسیار زیاد بوده است. در این زمینه  بنیاد مسکن و دستگاه‌های مربوطه در حال اعزام به مناطق سیل زده هستند.

وی در پایان درباره میزان خسارات وارد شده گفت‌: هنوز آمار قطعی از خسارات وارد شده در دست نیست.

کد مطلب 4426681

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    نظرات

    • حميد IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
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      پاسخ
      با سلام .. جناب دكتر نوبخت، در صورت رفع موانع قانوني و ساختاري فعاليت بر روي زمين هاي باير حاشيه شهرهاي كوچك و روستاها ميتوان نقديندگي را سمت توليد هدايت كرد و از محل اين حركت بخش زيادي درآمدزايي كرد

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