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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

سلیمانی: مقابل چین هم شایستگی خودمان را نشان می دهیم

سلیمانی: مقابل چین هم شایستگی خودمان را نشان می دهیم

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان گفت: هم اهالی والیبال و هم مردم با تیم ما همدلی کردند و از نتایج به دست آمده کاملا راضی هستم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، فریبا سلیمانی سرمربی تیم والیبال نشسته ایران بعد از برتری مقابل ژاپن و رسیدن تیمش به فینال بازی های پاراآسیایی جاکارتا گفت: از بازی تیمم خیلی راضی هستم. هم والیبالی ها و هم مردم خیلی ما را همراهی کردند. با اینکه بازی های ما پخش زنده نداشت اما خیلی ها ما را همراهی و حمایت کردند.

وی افزود: هم مسئولین و هم ورزشکاران سایر رشته‌ها که در سالن حضور داشتند و ما را حمایت کردند تشکر می کنم. افتخار می کنم که در کنار این بچه ها هستم و از آنها تشکر می کنم. آنها امروز نشان دادند با تمرکز و فکر، آنالیز خوب و خودباوری به هر چیزی می توانند برسند.

سلیمانی در پایان درباره ارزیابی اش از بازی فینال مقابل چین گفت: به عنوان مربی تیم می توانم بگویم امیدوارم یک بازی خیلی خوب و زیبا به نمایش بگذاریم و نشان دهیم که شایسته رسیدن به فینال بودیم.

کد مطلب 4426946

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