ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد شریعتمداری دو بار به مجلس دهن کجی کرد و در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی استیضاح حضور نیافت.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس ادامه داد: آقای شریعتمداری به شدت در وزارت صنعت، معدن و تجارت ضعیف عمل کرده است و فرصت طلایی جذب سرمایه های خرد در پیش فروش خودرو و تبدیل آن به کارخانه‌های بزرگ خودروسازی را به دلیل ضعف مدیریت از دست داد.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در مجلس شورای اسلامی افزود: شریعتمداری می توانست نقدینگی سرگردان را با پیش فروش خودرو و در قالب سرمایه‌گذاری در تولید جذب کند اما نتوانست این سیل ویرانگر نقدینگی را به حرکت بزرگی برای عمران و آبادانی کشور بدل کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: رئیس‌جمهور نیز به جای نگاه واقع بینانه به عملکرد شریعتمداری، وابستگی‌های حزبی را در نظر می‌گیرد و به دلیل اینکه وی رئیس ستاد انتخاباتی وی بوده است قدرت کنار گذاشتن او را ندارد.

ابوترابی گفت: امروز در کشور قحط الرجال نیست و شریعتمداری نیز به درد وزارت کار نمی خورد و انشاءالله رأی اعتماد نخواهد گرفت. باید افراد جدیدی را به بدنه مدیریتی کشور وارد کرد.

وی با ابراز تأسف از حلقه مدیریتی محدود اطراف رئیس جمهور گفت: متأسفانه فرد ضعیفی که امتحان خود را پس داده است و دارای چابکی، شجاعت و ریسک پذیری نیست از سوی رئیس‌جمهور برای وزارت رفاه معرفی خواهد شد و این وزارتخانه را نیز زمین می‌زند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، تأکید کرد: رئیس‌جمهور باید به سراغ جوانان، افراد پرکار و پرتلاش برود نه مثل شریعتمداری که دیگر حال کارکردن ندارد.