رفع مشکلات و ارتقاء سطح معیشتی ۱۲۰۰ خانواده عشایر در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح شنبه در مراسم بزرگداشت روز روستا و عشایر در روستای طارند بالا اظهار داشت: در تقویم کشورمان ۱۵ مهرماه مزین به عنوان روز روستا و عشایر است و در این روز برنامه هایی به صورت نمادین به اجرا در می آیند ولی منزلت و نقش روستاییان و عشایر برای همه ما روشن و ارزشمند است و در طول یک روز نمی توان قدردان زحمات آنان بود.

فرماندار پیشوا افزود: توسعه کشور از روستاها شکل می گیرد و در سایه توجه به روستاییان و توسعه کالبدی، فرهنگی و اجتماعی روستاها، شهرستانی آباد و کشوری توسعه یافته خواهیم داشت.

وی ادامه داد: توجه به توسعه روستاها فقط در مباحث عمران و آبادانی نیست بلکه باید به کرامت و منزلت روستاییان نیز توجه ویژه ای داشت که این نگاه در دولت تدبیر و امید نسبت به روستاییان و عشایر شهرستان پیشوا حاکم بوده و توجه ویژه ای به آنان شده است و در راستای کم و کاستی های موجود نیز در افق برنامه های دولت، طرح هایی پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

فرماندار پیشوا با بیان اینکه با برطرف کردن نقص ها و کاستی ها به دنبال توسعه هر چه بیشتر روستاهای شهرستان هستیم اظهار کرد: برای دستیابی به این هدف همه دست اندرکاران امور روستایی از جمله بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی باید فعالیت و تلاش خود را مضاعف کرده و با همکاری، همفکری و تعامل همه ادارات و نهادها آینده روشنی را برای روستاییان رقم بزنیم.

عباسی با اشاره به پیش بینی برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح روستاها گفت: تشکیل شوراهای فرهنگی در روستاها یکی از اولویت های مدنظر در جهت توسعه و غنابخشی به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی این مناطق است.

وی با بیان اینکه مباحث فرهنگی و اجتماعی نیازمند مشارکت آحاد مردم است، اظهار کرد: بخشداران، دهیاران، گروه های مختلف مردمی، ذی نفوذان و افراد مرجع و صاحب نظر در روستاها کمک کنند تا شوراهای فرهنگی شکل و قوام بگیرند تا کارهای خوب و ماندگاری را بتوان در این مناطق به اجرا درآورد.

فرماندار شهرستان پیشوا در پایان متذکر شد: حضور ۱۲۰۰ خانواده عشایر در شهرستان پیشوا مایه افتخار و مباهات این منطقه است و بخشی از نیازهای مصرفی مردم استان توسط این قشر پرتلاش تولید و تامین می شود که باید در جهت رفع مشکلات و ارتقای سطح معیشتی آنان تلاش ها و پیگیری های جدی تری را صورت دهیم.