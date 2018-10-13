به گزارش خبرگزاری مهر، سینا جعفری کیا مدرس هنرستان موسیقی و مترجم درباره کتاب آموزشی «سلفژ، تئوری موسیقی، تربیت شنوایی، ریتم و دیکته» گفت: این کتاب یکی از مهم ترین منابع آموزشی موسیقی است که در حال حاضر در بسیاری از کنسرواتوارها و دانشگاه های معتبر موسیقی دنیا آموزش داشته می شود. در این کتاب پایه ای ترین مباحث به صورت دقیق از سطح مقدماتی تا پیشرفته به هنرجو آموزش داده می شود و به نوعی تمام مصالح لازم برای رسیدن به سطحی حرفه ای با تکنیک بالا را در خودش جای داده است. البته از آنجایی که کتاب یک روند صفر تا صدی را در خودش دارد مناسب تدریس در سطوح مختلف به شمار می آید. این کتاب اولین کتاب سلفژ-تئوری است که به زبان فارسی منتشر خواهد شد و تمام سیستم های موسیقی از جمله تنال، کروماتیک، مدال، آتنال، سریال و آلئاتوریک را به طور کامل توضیح داده است.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: درک حرفه ای یک اثر موسیقی به مقدار مهارت یک نوازنده در خط مشی های موسیقی یعنی سلفژ، دیکته، هارمونی، ارکستراسیون و تاریخ موسیقی بستگی دارد اگرچه هر یک از این زمینه ها یک تخصص خاص هستند اما تئوری، سلفژ و دیکته مهترین و پایه ای ترین مباحث موسیقی از لحاظ آموزش به حساب می آیند. امروزه فرآیند تعلیم موسیقی بسیار پیچیده تر و حتی سخت تر از گذشته شده و طبیعی است هنرجویان امروزی در مواجهه با سبک های متنوع و روش های موسیقی معاصر نظیر آتنالیته، سریالیسم و دیگر روش های آهنگسازی از معلم بپرسند چگونه می توان این موسیقی را درک کرد؟ بنابراین هدف این کتاب ایجاد یک شالوده کامل برای درک، شنیدن و اجرای موسیقی است که از تنال شروع می شود و قدم به قدم به سمت کروماتیک، مدال و آتنال و از ساده به پیچیده پیش می رود. توانایی های چندگانه دانش آموزان ابتدا از طریق یادگیری موضوعات تئوریک و بعد تربیت شنوایی و تمرینات شکل می گیرد و در سلفژ بسط و گسترش می یابد و در نهایت این مهارت ها با دیکته تقویت می شوند.

جعفری کیا با اشاره به اینکه روش آموزشی این کتاب به طور گسترده در کلاس های درسی کشورهای مختلف آزمایش شد، افزود: بر اساس این آزمایشات، نوآموزان از ابتدا گرایشات موسیقایی شان را از طریق یک فرآیند خوب سازماندهی شده، توسعه می دهند که در نتیجه آن به مفاهیم و تکنیک های سنتی تسلط پیدا می کنند و از دگرگونی همین تکنیک‌ها در موسیقی معاصر، درک درستی به دست می آورند در واقع این کتاب تحلیل جامعی از هر دو تئوری موسیقی سنتی و معاصر ارائه می دهد که دارای پیشینه ای گستره و متنوع هستند.

مترجم کتاب آموزشی «سلفژ، تئوری موسیقی، تربیت شنوایی، ریتم و دیکته» اظهار کرد: این کتاب دارای سفرهای موفقیت آمیزی به نقاط جهان بوده و در کلاس دانشگاه ها و کنسرواتورهای مختلف مورد استفاده و آزمایش قرار گرفته و با توجه به نیازهای روز جامعه موسیقی نیز در چاپ های مختلف مورد بازبینی قرار گرفته به طوری که نسخه فارسی آن نیز ترجمه آخرین ویرایش یعنی ویرایش سوم است که با تجدیدنظر کلی به چاپ رسیده است. به نظر من یکی از مهمترین ویژگی های آخرین ویرایش کتاب اضافه شدن دو لوح فشرده است که در آن تمام دیکته های کتاب همراه با توضیح و اجرا توسط سازهای مختلف گنجانده شده است. به عقیده من مهم ترین ویژگی که این کتاب را از دیگر کتب سلفژ و تئوری جدا می کند آموزش مباحث تئوریکال کاملا عملی و پراتیک است یعنی دانش هنرجو به کاغذ و قلم محدود نمی شود و به شکلی عملی هم قادر به ارایه خواهد بود. تا قبل از به چاپ رسیدن این کتاب یک خلاء در نظام آموزشی موسیقی کشورمان مشهود و قابل لمس بوده و بنده با سابقه آموزش همین دروس که در هنرستان ها و دانشگاه های موسیقی داشتم به این نتیجه رسیدم که این متد می تواند بسیاری از ضعف ها و کمبودهای آموزشی در زمینه سلفژ، تربیت شنوایی و دیکته را رفع کند.

این مدرس و مترجم با اشاره به مراسم رونمایی از این کتاب توضیح داد: مراسم رونمایی این کتاب که از طریق انتشارات بیتا منتشر خواهد شد روز پنجشنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۱۷ با سخنرانی استادانی چون اسماعیل تهرانی، کامبیز روشن روان، وارطان ساهاکیان و کارن کیهانی در آموزشگاه موسیقی پارس واقع در ساختمان شماره ۲ مجتمع تجاری پالادیوم طبقه ششم برگزار خواهد شد.