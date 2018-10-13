آمارگیری و پیمایش ۱۲۰۰۰ مسکن روستایی در مازندران

حسن اصغریان رستمی صبح شنبه در حاشیه بازدید از طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در روستای سمسکنده ساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ملی آماراگیری از وضعیت واحدهای مسکونی در سطح روستاهای کشور توسط بنیاد مسکن شروع شد و چهارمین مرحله آن در ۴۰۴ روستای استان اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح از ۱۲ هزار واحد مسکونی توسط سرشماران در استان آماربرداری و پیمایش می شود.

وی با بیان اینکه طرح آمارگیری از وضعیت واحدهای مسکونی توسط ۶۰ نفر از آمارگیری به مدت یکماه در روستاهای استان اجرا می شود ادامه داد: با توجه به تقارن اجرای طرح با روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی بی تردید آمارگیری از وضعیت سکونتگاه های روستایی می تواند در برنامه ریزی موثر باشد.

۴۶ درصد جمعیت سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفری مازندران در سه هزار و ۲۰۰ روستا سکونت دارند.