فازهای ١٣ و ٢٢ تا ٢۴ پارس جنوبی آماده دریافت گاز از دریا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشکین فام صبح شنبه در بازدید از بخش خشکی طرح‌های درحال توسعه پارس جنوبی اظهار داشت: رعایت همه مسائل ایمنی به عنوان یک ضرورت در همه فعالیت‌ها باید مد نظر باشد و این مهم در فازهای در حال توسعه با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به آمادگی پالایشگاه فازهای ١٣ و ٢٢ تا ٢۴ پارس جنوبی برای دریافت گاز از دریا خاطرنشان کرد: زنجیره تولید فاز نخست پالایشگاه این دو طرح شامل دو ردیف شیرین سازی، در شرایط بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خواستار رعایت الزامات ایمنی و تمرکز بر مقوله ایمنی در واحدهای در حال راه‌اندازی شد و بیان کرد: گروه‌های فعال در پروژه باید به طور نظام‌مند عمل کرده و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی را جدی بگیرند.

ثبت رکورد

وی با اشاره به اجرای عملیات مشبک‌کاری در اغلب چاه‌های فازهای ١٣ و ٢٢ تا ٢۴ پارس جنوبی اضافه کرد: با پایان این عملیات، چاه های این طرح ها آماده تولید گاز می شوند که در این شرایط رعایت الزامات ایمنی بیش از پیش باید مد نظر باشد.

مشکین‌فام با اشاره به تحقق سنگ‌نشانه‌های مهم و ثبت رکوردهای بیش از انتظار در فازهای درحال توسعه ادامه داد: دو سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی که روزهای قبل بارگیری شدند، آماده نصب در موقعیت مخزن این فاز هستند.

وی با اشاره به روند راه‌اندازی سکوی ۲۲ در دریا افزود: سکوی اقماری این طرح نیز که در شرایط بسیار مناسب ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی در یارد سازنده قرار دارد، با انجام تمهیدات لازم، بزودی آماده بارگیری می شود.

تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ترش

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه در فاز ۱۴ پارس جنوبی یک سکو در حال بهره برداری است، گفت: سکوی دوم که در ماه‌های گذشته نصب شد، مراحل راه اندازی را پشت سر می‌گذارد.

وی از تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ترش از فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ در زمستان امسال خبر داد و اظهار داشت: دو ردیف شیرین سازی پالایشگاه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی آماده دریافت گاز ترش از بخش دریایی است.

مشکین‌فام با اشاره به وضعیت مناسب ساخت موج شکن های اسکله خدماتی صادراتی تنبک بیان کرد: در این پروژه بخشی از سازه های فلزی تامین و نصب شده و دریافت مقادیر باقیمانده سازه های فلزی از گمرکات در حال پیگیری است.