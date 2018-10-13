به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر شنبه در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی با اشاره به اینکه احصای مشکلات در شورای گفتگو نهادینه شده است گفت: اگر همراهی و همدلی وجود داشته باشد شکوفایی رخ می دهد و باید برای این هدف زحمت و تلاش کرد.

محمد اسلامی با اشاره به سیل اخیر در استان گفت: این سیل اولین حادثه ای بود که تلفات جانی زیادی نداشت در حالی که خسارت به زیرساخت ها سنگین بوده است.

وی بارندگی ۳۰۷ میلی متر در کمتر از ۱۶ ساعت را نصف میزان بارندگی سالانه بیان کرد و گفت: حجم آب رودخانه چشمه کیله ۴۸۰ متر مکعب برثانیه بود که در ۱۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.

استاندار مازندران تصریح کرد: با همت مردم و همراهی آنان در امدادرسانی به سیلزدگان از توان استانی بهره گرفتیم و از کشور کمک دریافت نکرده ایم.

اسلامی با اشاره به اینکه تمامی آب و برق و گاز روستاهای سیل زده وصل شده است گفت: ۲۵ کیلومتر از شبکه آبرسانی ۱۱ روستای تنکابن دچار رانش شده بود و با آنکه در روز اول با بالگرد امکان امدادرسانی نبود، با احشام نسبت به امدادرسانی و ارسال اقلام غذایی اقدام شده است.

اسلامی با انتقاد از تجاوز رودخانه ها و ساخت و ساز در مسیر رودخانه در استان اظهار داشت: در برخی مناطق حریم و حاشیه رودخانه تصرف و تجاوز شده است و در مواقع بحران شاهد آسیب خواهیم بود.

وی با اشاره به فوت پنج نفر در حادثه سیل خواهان نقش آفرینی سازمان ها و دستگاه های مختلف برای پیشگیری از بحران شد و افزود: همه باید وظیفه خود را به موقع انجام دهند تا در مواقع بحران شاهد کمترین آسیب باشیم.

وی با تاکید بر امنیت سرمایه گذاری گفت: در سال جاری ۳۰ هزار شغل باید ایجاد شود که تاکنون برای ایجاد ۲۴ هزار شغل دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال اعطا شده است.

استاندار مازندران، با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان به ۸.۸ درصد رسیده است اظهار امیدواری کرد تا با اجرای طرح ها، مردم دیگر دغدغه بیکاری فرزندان خود را نداشته باشند.

سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیزبا اشاره به اهداف تشکیل شورای گفتگو اظهار داشت: تنها انتظار این است که مشکلات و موانع فراروی تولیدکنندگان و پیمانکاران رفع شود.

وی به مصوبه بانک ملی برای واگذاری کارخانه های تملک شده به مالکان اظهار داشت: طرح تنفس بدهی تولیدکنندگان نیز از جمله طرح هایی است که پیگیری می شود.