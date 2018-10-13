به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حامد مظاهریان درباره بازار مسکن اظهار داشت: افزایش و یا کاهش قیمت دلار دلیل مناسبی برای اینکه به مردم بگویم مسکن خریداری کنند یا نکنند نیست.

وی با اشاره به اینکه بازار مسکن متاثر از اقتصاد کلان است افزود:‌ بخش مسکن از قوانین اصلی اقتصاد تبعیت می کند و متکی به قدرت خانوار است؛ بنابراین به دلیل بالا بودن قیمت مسکن کمتر مورد معامله قرار می گیرد.

مظاهریان اضافه کرد: در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ اتفاق متفاوت رخ داده است اول اینکه تعداد معاملات ۱۰ درصد کاهش داشته اما در مقابل تعداد پروانه های ساختمانی ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: بازارمسکن در وضعیت عدم قطعیت است تا زمانی که بازارهای موازی مانند دلار و سکه به ثبات نرسند تغییر سرمایه گذاری بین این بازارها صورت می گیرد.

مظاهریان افزود: نرخ سود بانکی هم تاثیرگذار است و باید منتظر بود سیستم های بانکی چه تصمیمی می گیرند.

وی تصریح کرد: بازار مسکن ۲ گونه تقاضا دارد متقاضیان واقعی و سفته بازان؛ به نظر می رسد در شرایط فعلی بازار برای سفته بازان سودی ندارد چراکه در حال حاضر تقاضای سفته بازی به شدت کاهش پیدا کرده است.

معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: شاخص ها نشان می دهد سفته بازان از بازار مسکن خارج می شوند و شرایط بازار مسکن به تدریج به شرایط ۵ سال گذشته که بازار مصرفی بود، برمی گردد.

وی افزود: البته برای افرادی که قصد خرید یا تعویض خانه دارند زمان مناسبی است و با رعایت اینکه زمان خرید و فروش نزدیک به هم باشد متضرر نمی شوند.

مظاهریان بیان کرد: در حال حاضر کسی که اجاره نشین است می تواند در مقطع یک ماه شروع به خرید آن کنند.

وی با اشاره به اینکه حداکثر افزایش قیمت مسکن در ماه های گذشته ۷۰ درصد بود افزود: به اندازه کافی خانه های خالی وجود دارد و سیاست های دولت برای اخذ پروانه تقاضا باعث افزایش بیش از ۲۳ درصدی شده است.

مظاهریان ادامه داد: تقاضا برای پروانه های ساختمانی، تضمین می دهد که خانه به اندازه کافی وجود دارد.

معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: در بازار مسکن دستمزد و قیمت نهاده ها افزایش پیدا کرده است، به دلیل عمق و حجم بزرگ، بازار تکانه های خود را دارد و اگر تحولات عجیب و غریب دیگری در زمینه اقتصادی صورت نگیرد این بازار شیب ملایمی خواهد داشت.