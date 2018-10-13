به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالحمید خدری ظهر شنبه در نشست با دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان بوشهر اظهار داشت: تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام نقش بسیار مهمی در بهبود زیرساختها خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه پروژههای متعددی در استان بوشهر نیمه تمام مانده است، خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در تکمیل پروژههای نیمه تمام استان بوشهر انتظار داریم اعتبارات این طرحها تامین و روند اجرایی آنها تسریع شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گردشگری به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای استان بوشهر شناخته میشود که قابلیتهای بیشتری نسبت به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید زمینه توسعه زیرساختهای گردشگری در استان بوشهر فراهم شود، تصریح کرد: در صورتی که زمینه توسعه گردشگری استان بوشهر فراهم شود شاهد توسعه چشمگیر اشتغال و درآمدزایی خواهیم بود.
حجتالاسلام خدری با اشاره به حضور بیش از پنج میلیون نفر گردشگر در ایام نوروز در گناوه و بوشهر ادامه داد: این دو شهر فقط پنج هزار نفر ظرفیت پذیرایی از گردشگران را دارند و باید زمینه توسعه این ظرفیت فراهم شود.
وی تصریح کرد: بوشهر، دیلم و گناوه به عنوان قطب گردشگری استان بوشهر شناخته میشوند ولی در زمینه زیرساختها به خوبی به آنها توجه نشده است و با مشکلات و کمبودهای بسیاری روبرو هستند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: جزیره خارگ در اقتصاد کشور نقشی اساسی و تاثیرگذار دارد ولی اعتبارات کمی به این جزیره اختصاص مییابد و باید شاهد تقویت اعتبارات در خارگ باشیم.
نظر شما