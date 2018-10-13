به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا ظهر شنبه در نشست اداری کارکنان تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ که به منظور هماهنگی برگزاری انتخابات کانون مداحان برگزار شد؛ از آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات کانون مداحان خبر داد.

حجت‌الاسلام قمری نیا افزود: با توجه به برگزاری چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان شهرستان کبودرآهنگ ثبت نام ازنامزدهای انتخاباتی آغاز شده است.

حجت الاسلام قمری نیا یادآور شد: آخرین مهلت ثبت نام ۱۵ آبان ماه جاری است و این انتخابات آذر ماه با حضور مداحان دارای کارت شناسایی کانون مداحان برگزار می شود.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان کبودرآهنگ نیز در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات کانون مداحان سخن گفت و خواستار جدیت بیشتر کارکنان در برگزاری هرچه بهتر انتخابات کانون مداحان و شعرای آئینی این شهرستان شد.

مهدی ترابی اظهار داشت: جذب مشارکت و حضور حداکثری مداحان در انتخابات کانون باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد تا شاهد ایجاد یک فضای پرشور و امید دربین مداحان شهرستان باشیم.