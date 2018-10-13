۲۸ میلیارد ریال خاک طلا در آذربایجان شرقی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسن پاشا افزود: ماموران امنیت عمومی پس از دریافت خبری مبنی بر برداشت غیرمجاز از یکی از معادن سطح استان و انتقال آن به استان های همجوار برای استحصال طلا، شناسایی و دستگیری متهمان را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: بر این اساس، ماموران حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی استان ۳ دستگاه خودروی نیسان کاپرا و خاور حامل بار را شناسایی و آنها را جهت بررسی متوقف کردند.

سرهنگ پاشا با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ها ۲ تن سنگ معدن طلا، ۲ تن خاک طلا و یک دستگاه کوره ذوب و استخراج طلا کشف شد، اضافه کرد: ۳ متهم نیز در این ارتباط دستگیر شدند.

وی گفت: متهمان در بازجویی های فنی به همدستی ۳ نفر دیگر اعتراف کردند که در یک عملیات غافلگیرانه آنها نیز دستگیر و در بازرسی از محل اختفای آنان ۲ تن سنگ طلای دیگر و تجهیزات استخراج و ذوب کشف شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی آذربایجان شرقی، ارزش ریالی اقلام کشف شده را برابر اعلام کارشناسان ۲۸ میلیارد ریال برشمرد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند.