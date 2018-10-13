به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهرهمند عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه استانداردها در استان بوشهر تلاش های خوبی صورت گرفته و طرحهای مختلف بازرسی انجام و نسبت به اعمال قانون اقدام میشود.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۵۰ آزمایشگاه همکار استاندارد در استان بوشهر خاطرنشان کرد: این آزمایشگاهها در بیش از ۲۳۰ زمینه آزمایشگاهی و وجود شرکتهای بازرسی فنی متعدد در استان فعالیت دارند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر بیان کرد: با فعالیت گسترده این آزمایشگاهها و اقدامات صورت گرفته بوشهر یکی از قطبهای مهم استانداردسازی کشور محسوب میشود و در سطح کشور پیشتاز است.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای استانداردسازی جایگاههای سیانجی تصریح کرد: تمامی پارکها و شهرکهای بازی بخش خصوصی استان نیز گواهینامه استاندارد دریافت کردهاند.
بهرهمند با اشاره به تدوین ۱۰۴ عنوان استاندارد ملی و یک عنوان استاندارد بینالمللی در استان بوشهر در سال گذشته، افزود: علاوه بر این موارد ۱۵۴ استاندارد ملی نیز مورد بازنگری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بوشهر جزء چهار استان اول در زمینه تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی است، ادامه داد: به منظور نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل بیش از هشت بازرسی و نمونهبرداری از سطح بازار استان بوشهر در سال گذشته انجام شد.
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