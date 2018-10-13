دوره های آموزگاری برای بکارگیری فارغ التحصیلان در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: دانشگاه بیرجند جزء دانشگاه های مهم است که ظرفیت های خوبی به لحاظ انجام پژوهش ها و آموزش دانشجویان دارد.

وی شناسایی و ارزش یابی ظرفیت های علمی و تحقیقاتی را یکی از اهداف سفر خود به خراسان جنوبی دانست و گفت: در طرح ساماندهی آموزش عالی کشور، در استان ها بر اساس ظرفیت شان برنامه ریزی می شود.

غلامی با اشاره به عمده برنامه های خود در خراسان جنوبی، بیان کرد: طی این سفر دغدغه ها و نگرانی های دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت پارک علم و فناوری استان هم به بحث گذاشته شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به افتتاح پروژه های دانشگاه بیرجند، اظهار کرد: از نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری بازدید داشتیم که در نوع خودش امیدوار کننده بود.

وی بیان کرد: استفاده از مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان شروع خوبی در خراسان جنوبی داشته و نیاز به توسعه بیشتری دارد.

غلامی با بیان اینکه باید حمایت از دانشگاه ها استمرار داشته باشد، افزود: باید به دانشگاه ها اعتماد کرده و با آن ها مشورت کنیم.

وی بیان کرد: در زمینه آموزش عالی، دانشگاه ها به لحاظ پشتیبانی های مالی نوعا جزء موسسات مستقل هستند.

تاسیس خوابگاه دانشجویی برای دانشگاه صنعتی بیرجند

وی در خصوص کمبود خوابگاه برای دانشگاه صنعتی بیرجند که یکی از مشکلات مطرح شده در این سفر بوده است، افزود: برای این دانشگاه یک خوابگاه تاسیس می شود.

غلامی با بیان اینکه کمک به تجهیز اشپزخانه دانشگاه بیرجند از دیگر بحث های مطرح شده بود، گفت: همچنین برای حمایت از پارک تلاش می شود فضای بیشتری برای شرکت های رشد داشته باشیم.

وی با اشاره به پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه بیرجند، بیان کرد: در این سفر قول دادیم که دانشگاه بیر جند را حمایت کنیم که بتواند از افغانستان دانشجو بپذیرد.

وزیر علوم، تحقیق و فناوری بیان کرد: بدر راستای ایجاد اتاق تندرستی برای دانشجویان بررسی های لازم انجام شده و مقرر شده زمین چمن مصنوعی فراهم شود.

غلامی بیان کرد: مشکل ایاب و ذهاب دانشجویان از شهر از دیگر مسائل مطرح شده بوده که بر اساس رایزنی هایی انجام شده، به دست مسئولان شهری حل می شود.

غلامی اظهار کرد: محور اصلی کار ما در خراسان جنوبی ساماندهی آموزش عالی استان است که در این خصوص نظرات اساتید جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه در استان ها آمایش استانی داریم، گفت: این امر وظیفه سازمان مدیریت برنامه ریزی استان ها است.

وی اظهار کرد: در دانشگاه های استان برنامه های راهبردی انجام شده اما توصیه می شود بازنگری هایی انجام شود.

وی با بیان اینکه طی سال های گذشته استفاده از فناوری در طراحی و ساخت وسایل جدید را داریم، اظهار کرد: هر ساله پژوهش های دانشگاه ها را ارائه می دهیم و رقم های قابل توجهی از محل فروش در این نمایشگاه ها داریم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در بیش از شش سال گذشته دانشگاه ها به سمت انجام کسب درامد از تولیدات علمی و پژوهش ها سوق داده شده اند، گفت: نیاز داریم که بازار را در خرید تجهیزات داخلی مورد حمایت قرار دهیم.

وی با اشاره به مشکلات ارز دانشجویان بیان کرد: در شرایط کنونی مشکل ارز حل شده و اعزام ها به تدریج انجام می شود.

غلامی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان زیر مجموعه آموزش و پرورش است، گفت: فرایند جذب هیئت علمی مانند سایر دانشگاه ها است.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش، اظهار کرد: تعداد زیادی فارغ التحصیل داریم که نیازمند اشتغال بوده و آمادگی دارند در اموزش و پروزش خدمت کنند.

وی افزود: پیشنهاد شده با برگزاری دوره های شش ماهه این فارغ التحصیلان را به آموزش و پرورش منتقل کنیم.