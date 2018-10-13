کانادا: باوجود نگرانی از سرنوشت خاشقجی به عربستان سلاح می فروشیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا اعلام کرد که به رغم نگرانی مقامات اُتاوا از نقش ریاض در ماجرای ناپدید شدن «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد سعودی در استانبول، دولت کانادا همچنان به قرارداد تسلیحاتی خود با ریاض با ارزشی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار پایبند می ماند.

ترودو روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که «به این قرارداد احترام می گذارد!» و اینکه «کابینه او برای شفاف تر ساختن روند فروش این تسلیحات تدابیری را پیشنهاد کرده است».

نخست وزیر کانادا در ادامه مدعی شد: «ما این اطمینان را می دهیم که از قوانین و انتظارات مردم کانادا همواره پیروی خواهیم کرد!»

در واقع اظهارات عوام فریبانه ترودو نشاندهنده تلاش نافرجام وی برای کاستن از خشم و انزجار مردمی است که اکنون شاهد ارجحیت آشکار منافع اقتصادی بر هرگونه مواضع بشردوستانه کانادا هستند.

گفتنی است که قرارداد تسلیحاتی اتاوا- ریاض در سال ۲۰۱۴ میان دولت محافظه کار و پیشین کانادا و رژیم سعودی منعقد شده است. نکته قابل ذکر آن است که هیچکدام از طرفهای این قرارداد از ابتدا جزئیات دقیق آن را اعلام نکرده اند.

طبق اسنادی که ماه گذشته به رؤیت شبکه خبری سی بی سی (CBC News) رسید، یک شرکت کانادایی «خودروهای زرهی سبک ۷۴۲» (LAV-6) را با کشتی به ریاض حمل می کند. همین شبکه خبری در ماه مارس نیز افشا کرد که صدها فروند خودروی زرهی سبک «LAV-6» به مدلهای ضد تانک و سلاحهای سنگین مجهز خواهند شد.

شایان ذکر است که جمال خاشقجی، روزنامه نگار و از مخالفان رژیم سعودی که در ایالت ویرجینای آمریکا سکونت داشت، روز سه شنبه (دوم اکتبر) پس از ورود به کنسولگری عربستان در شهر استانبول به طور مرموزی ناپدید شد و هنوز از سرنوشت این منتقد برجسته سعودی اطلاعی دقیق در دست نیست.