۸۵۰۰ تن انواع بذر اصلاح شده بین کشاورزان استان همدان توزیع شد

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی شش ماهه نخست امسال ۸ هزار و ۵۰۰ تن انواع بذر اصلاح شده بین کشاورزان استان همدان توزیع شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت: همچنین طی شش ماهه نخست امسال بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ تن بذر اصلاح شده توسط تعاونی های تولید و روستایی تولید و فرآوری شد.

عباسی افزود: بذور اصلاح شده از نظر ژنتیکی در بهترین حالت بوده و پتانسیل تولید در بذور اصلاح شده نسبت به بذور معمولی بالاتر است.

وی عنوان کرد: تولید و توزیع بذور اصلاح شده توسط شبکه تعاون روستایی برای کشاورزان سراسر استان این امکان را به وجود می‌آورد که بتوانند با صرف منابع آب و خاک بهره‌وری و تولید محصولات خود را در واحد سطح افزایش دهند و محصولی با راندمان بالا تولید کنند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت: سال گذشته با همت شبکه تعاونی روستایی، کشاورزی و تولید استان همدان هشت هزار و ۵۰۰ تن انواع بذور اصلاح شده بین کشاورزان توزیع شد.