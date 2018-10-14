نمایشگاه ویدئوآرت با آثاری از گروهی هنرمندان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «غبار در حرکت» نمایشگاه ویدیو آرت با آثاری از آرش خسرونژاد، آناهیتا حکمت، آریا فرج‌نژاد، امیرعلی محبی‌نژاد، سامان خسروی، نازگل امامی، تِسا کِنَپ، علی مومنی، آرش فشارکی، مینو ایرانپور و ژاله نساری در سالن الف نگارخانه «هان» ۲۳ تا ۲۵ مهرماه جاری برپاست.

مدیر نگارخانه هان در این باره به خبرنگار مهر گفت: این رخداد که با همکاری جامعه نیومدیا برگزار می شود؛ برنامه‌ی باز و در جریان است به موازات غبارنامه، که از آرشیو ویدیویی پارکینگالری انتخاب شده است

‎مرتضی محلاتی پیرامون «غبارنامه» گفت: پروژه‌ای کیورتوریال و تحقیقی، آرشیوی از جامعه‌ نیومدیا است که از سال ۹۴ در پاسخ به دعوتی از مرکز هنرهای معاصر ورشو کلید خورد، اما به دلیل مشکلات مختلف رونمایی نشد.

وی در عین حال افزود: در سال جدید، جامعه‌ نیومدیا درصدد آن بر آمد تا یک دیوار از پروژه‌های نیومدیا را به اطاق مطالعه‌ غبار اختصاص دهد؛ به موازات این چیدمان تغییرکننده در سالن نمایش و تلویزیون‌، آثاری آرشیوی، از مستند گرفته تا آثار هنری ویدیویی، کار بر روی کاغذ و بایگانی اخبار و تصاویر در زمینه‌ی بحران زیرگردها و مشکلات زیست محیطی حاصل از کم‌آبی تا تاویل‌های انتزاعی و استعاری از پدیده‌ی غبار به نمایش در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر،آیین افتتاحیه این نمایشگاه دوشنبه ۲۳ مهر، ساعت۱۷ به همراه نشستی پیرامون «نیومدیا» با حضور امیرعلی قاسمی سه شنبه، ساعت ۱۸ در این نگارخانه برگزار می شود؛ نگارخانه هان در خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، اواسط خیابان، پلاک۴۱- جنب مدرسه فاطمه زهرا قرار دارد که ساعت بازدید از این نمایشگاه،۱۷.۳۰ تا ۲۰.۳۰ است.