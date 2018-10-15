آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه برای تردد زوار اربعین

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کرمانشاه به عنوان کریدور تردد زوار اربعین به شمار می رود اظهار داشت: پیش بینی می شود در ایام اربعین ۵۰۰ هزار زائر از کرمانشاه تردد کند.

وی افزود: این اداره به منظورارائه خدمات به زوار اقداماتی نظیر بسیج امکانات و تجهیزات جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانی را در دستورکار قرار داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: تامین ناوگان مورد نیاز زوار به مرزهای خروجی و برگشت زائران، جانمایی موکبها و ایستگاه های صلواتی، کنترل نرخهای مصوب، حضور مضاعف مدیران شرکت های ناوگان حمل و نقل و نظارت جدی و مستمر بر مجتمع های خدمات رفاهی ازدیگراقدامات این اداره کل است.

وی از کشیک شبانه روزی گشت های جاده ای، نصب دوربین های نظارتی و استقرار اکیپهای شرکت های بیمه با همکاری نهادهای مربوطه در طول تردد زوار، تامین سوخت مورد نیازخودروهای حامل زوار خبر داد.

به گفته کرمی همچنین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقداماتی نظیر انجام ایمن سازی بزرگراه کربلا ومحورهای مواصلاتی منتهی به مرز خسروی که شامل خط کشی به طول ۵۰۰کیلومتر ، آشکار سازی و ایمن سازی نقاط پرحادثه، انجام روکش آسفالت و آرام سازی تقاطع ها را اجرا خواهد کرد.

وی افزود: به منظورکاهش بار ترافیکی برای تردد کامیون های حمل سوخت عراقی در محورهای منتهی به مرز اعمال محدودیت می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه بیان کرد: اوج ترافیک درایام اربعین هنگام بازگشت زوار و همچنین در بازه زمانی ۲ هفته قبل اربعین تا ۱۰روز بعد آن خواهد بود.

وی گفت: سامانه ۳۰۰۰۰۱۴۳ آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهادی برای خدمات رسانی بهتربه زوار اربعین است.