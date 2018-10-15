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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

با قیمت مصوب؛

فروش بلیت پروازهای اربعین از فردا آغاز می شود

فروش بلیت پروازهای اربعین از فردا آغاز می شود

یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین از ۲۴ مهر ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رضا جعفر زاده از تعیین سقف نرخ بلیت پروازهای اربعین از سوی شرکت های هواپیمایی خبر داد.

وی افزود: علی رغم اینکه پروازهای اربعین تکلیفی نیست اما شرکت های هواپیمایی بر تعیین قیمت بلیت پرواز تهران - نجف - تهران و سایر شهرستان‌ها ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پرواز مشهد - نجف - مشهد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مسیر یک طرفه تهران - نجف و سایر شهرستان‌ها به نجف، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و مشهد - نجف یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان موافقت کردند.

وی در ادامه از فروش بلیت پروازهای فوق العاده ایام اربعین از روز سه شنبه بیست و چهارم مهر ماه در کشور خبر داد و اظهارداشت: مجوز ۳۳۰ پرواز فوق‌العاده برای شرکت‌های هواپیمایی در ایام اربعین غیر از ۹۰ پرواز برنامه‌ای در هفته صادر شده است.

وی تصریح کرد: پروازها از دوم آبان آغاز و تا ۱۲ آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: اسامی مراکز معتبر و مجاز فروش بلیت پروازهای اربعین روی سایت سازمان www.cao.ir و سایت انجمن شرکت های هواپیمایی قرار گرفته است.

جعفرزاده در ادامه از زائران اربعین حسینی خواست تا از مراکز معتبر و مجاز بلیت هواپیما تهیه کنند.

کد مطلب 4430650

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