به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده روز دوشنبه در حاشیه برگزاری کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان قزوین با موضوع پیشگیری و مقابله با بیماری ppr که در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد. در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جلسه با موضوع بررسی وضعیت شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک (ppr) در استان قزوین و استان های همجوار و راه های پیش گیری و مقابله با آن و همچنین بررسی اجرای برنامه عملیاتی مدیریت، پیشگیری، اطفاء و رفع اثرات آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت استان قزوین برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد همه دستگاه های عضو کارگروه مانند دامپزشکی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور عشایری، دهیاری ها، نیروی انتظامی، مدیریت بحران، هلال احمر و سمن ها همکاری لازم را با اداره کل حفاظت محیط زیست استان در راستای پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری ppr در استان قزوین به عمل آورند.

پسندیده در ادامه افزود: همچنین در صورت تامین اعتبار، مقرر شد اعتبارات لازم برای مدیریت بیماری‌های حیات وحش از طریق اداره‌کل مدیریت بحران به اداره کل حفاظت محیط زیست تخصیص یابد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: برنامه عملیاتی مدیریت، پیشگیری، اطفاء و رفع اثرات آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت استان قزوین نیز به تصویب رسید و مقرر شد همه دستگاه های عضو کارگروه همکاری لازم را با اداره کل حفاظت محیط زیست استان در راستای اجرایی شدن آن به عمل آورند.

پسندیده در پایان گفت: مقرر شد شرکت آب منطقه ای استان قزوین در جلسه بعدی گزارشی در خصوص وضعیت کمی و کیفی آب های استان در قالب مدل سازی و مستند ارائه کند.