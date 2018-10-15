عرضه «نشان جدید پیروزی» در لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با مقدمه خانم دکتر «دلال عباس» استاد دانشگاه لبنان در رشته ادبیات عرب و از سوی انتشارات معارف حکمی لبنان منتشر و روانه بازار شده و شامل سیزده داستان کوتاه است که عنوان کتاب هم برگرفته از یکی از همین داستان‌هاست. در پایان کتاب هم زندگینامه و سوابق علمی و ادبی نویسنده آمده است.

نویسنده این مجموعه داستان، به جای عدد ۷، عدد ۸ را برای عنوان نشان پیروزی جدید مقاومت مطرح می‌کند که دلالت بر اشاره به زمین دارد و نمادی از ارتباط نیروهای مقاومت با سرزمین خود و ریشه در خاک میهن داشتن آنان است.

یکی از داستان‌های این مجموعه «دو دست ابوالفضل» نام دارد که به تعبیر نویسنده، جزئیات حکایت را تکمیل می‌کنند. نویسنده مجموعه، این داستان را «به مشت‌های مقاوم کاشته شده در زمین و پاهای زنده به گورشده در خاک» تقدیم می‌کند. نویسنده کتاب، این داستان را از تماس تلفنی سال‌ها پیش ابوالفضل صالحی‌نیا جانباز جنگ تحمیلی با وی و دعوت به برگزاری همایشی درباره ادبیات مقاومت الهام گرفته و آن را به دو جانباز جنگ تحمیلی، ابوالفضل صالحی‌نیا و مجتبی رحماندوست تقدیم می‌کند. ابوالفضل صالحی‌نیا هم اکنون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه است.

علی حجازی سال‌ها پیش مجموعه داستان دیگری را با عنوان «مشت و خاک» به چاپ رسانده که در سال جاری، چاپ چهارم آن از سوی دار الآداب منتشر شده است. وی استاد زبان و ادبیات عرب، مدیر سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لبنان (پردیس پنجم)، ناقد ادبی، نویسنده و پژوهشگر درحوزه داستان، رمان، ادبیات فولکلوریک و ادبیات مقاومت و کودک است.

از حجازی تاکنون بیش از ۲۰ اثر منتشر شده و بخشی از آثارش نیز هنوز به چاپ نرسیده است. وی عضو اتحادیه نویسندگان لبنانی، اتحادیه نویسندگان عرب و چند مؤسسه و جمعیت فرهنگی است و خود نشست فرهنگ و ادب را در روستای خود قبریخا در جنوب لبنان راه‌اندازی کرده است. بعضی از داستان‌های حجازی به سایر زبان‌ها و از جمله فارسی ترجمه شده است.