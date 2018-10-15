  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

سری ششم «هنرنامه» با آیتم های جدید می‌آید

سری ششم «هنرنامه» با آیتم های جدید می‌آید

سری جدید برنامه تخصصی «هنرنامه» جمعه ها ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، محمد علیبازی تهیه کننده برنامه «هنرنامه» بیان کرد: این برنامه همچون فصول گذشته به بررسی رویدادهای هنرهای تجسمی، نقد آثار و جریان های روز ادبی و هنری، معرفی آثار سینمای هنر و تجربه و سرکشی به گالری ها و نمایشگاه های عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی و... می پردازد.

وی افزود: در سری جدید بخش جدیدی را با نام «از ایده تا اجرا» به برنامه اضافه کرده ایم که در آن به کارگاه هنرمندان می رویم و از یک صبح تا شب زندگی هنرمند و خلق یک اثر هنری را برای مخاطب به تصویر می کشیم تا مخاطبان بتوانند از نزدیک با روند کاری و شکل‌گیری یک اثر هنری آشنا شوند و بخشی از زحماتی را که هنرمند برای خلق آثار متحمل می‌شود، ببینند، تا اهمیت و ارزش آن را بیشتر بشناسند.

سری ششم برنامه «هنرنامه» با اجرای بهار ابراهیمی محصول گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که جمعه ها ساعت ۲۳ روی آنتن می رود.

عوامل تولید برنامه عبارتند از جاوید رمضانی سردبیر و منتقد هنرهای مدرن، مریم روشنفکر منتقد عکاسی و حافظ روحانی منتقد مجسمه سازی.

کد مطلب 4431023
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها