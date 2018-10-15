به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، محمد علیبازی تهیه کننده برنامه «هنرنامه» بیان کرد: این برنامه همچون فصول گذشته به بررسی رویدادهای هنرهای تجسمی، نقد آثار و جریان های روز ادبی و هنری، معرفی آثار سینمای هنر و تجربه و سرکشی به گالری ها و نمایشگاه های عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی و... می پردازد.

وی افزود: در سری جدید بخش جدیدی را با نام «از ایده تا اجرا» به برنامه اضافه کرده ایم که در آن به کارگاه هنرمندان می رویم و از یک صبح تا شب زندگی هنرمند و خلق یک اثر هنری را برای مخاطب به تصویر می کشیم تا مخاطبان بتوانند از نزدیک با روند کاری و شکل‌گیری یک اثر هنری آشنا شوند و بخشی از زحماتی را که هنرمند برای خلق آثار متحمل می‌شود، ببینند، تا اهمیت و ارزش آن را بیشتر بشناسند.

سری ششم برنامه «هنرنامه» با اجرای بهار ابراهیمی محصول گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که جمعه ها ساعت ۲۳ روی آنتن می رود.

عوامل تولید برنامه عبارتند از جاوید رمضانی سردبیر و منتقد هنرهای مدرن، مریم روشنفکر منتقد عکاسی و حافظ روحانی منتقد مجسمه سازی.