صدور مجوزها در شهرداری شیراز جای نگرانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا دودمان بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز افزود:باید پذیرفت که روند صدور پروانه­ های ساختمانی و نیز نحوه ساخت و ساز در سطح شهر شیراز در چند سال اخیر به نحوی بوده که نه تنها این شهر را از منابع زیبایی طبیعی و نیز هویت تاریخی خود بیگانه و محروم ساخته بلکه فضای شهری را آکنده از سیمای نازیبای سازه هایی کرده است.

وی ادامه داد: اینگونه ساخت و سازها از کمترین سنخیتی با بافت تاریخی و نیز زیبایی بصری مورد نیاز در سطح یک زندگی شهری برخوردار نیستند.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: اکثر معابر وخیابانهای اصلی شهر که در روزگاری نه چندان دور، سرشار از عطر خوش زندگی انسانی همساز با طبیعت بود، مورد هجوم ساختمانهای بدقواره و به ظاهر لوکس قرار گرفته است.

دودمان تاکید کرد: باغستانهای پربار و زیبای این شهر به صورت روزانه توسط سوداگران و دلالان زمین نابود گردیده و اندک اندک فضای سبز درون شهری تبدیل به خاطره ای مبهم از گذشته ای نه چندان دور می­شود.

وی افزود: جای تاسف دارد که حتی کوه­ها و ارتفاعات شهر شیراز نیز از تعرض مصون باقی نمانده اند و به تدریج با احداث غیراصولی ابنیه مسکونی، کوههای شهر شیراز که روزگاری چشم اندازی بی نظیر از زیبایی طبیعی را در برابر شهروندان گسترده می ­ساخت اکنون خود به عرصه ساخت و سازهایی تبدیل شده که گاه حتی با تخریب غیراصولی موجب حرکت کوه به سوی مناطق مسکونی و تخریب می گردد.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: مسئولین شهرداری چرا باید راه رفته و خطای واقع شده در تخریب محیط زیست را بارها و بارها تکرار کنند، آیا زمان آن نرسیده است تا با نگاهی به تجربه سایر شهرها و کلان شهر ها و ابر شهرهای جهان در روند توسعه شهری تجدیدنظر نموده و پذیرفت توسعه­ای که توام با حفظ و بقاء محیط زیست و همچنین ایجاد فضای زیست سالم و مطابق با استانداردهای زیست محیطی و انسانی نباشد تنها یک پسرفت غم انگیز و آسیبی غیرقابل جبران بر پیکره زیست بوم انسانی به شمار میرود.

دودمان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: طی این دوره از شورای شهر به دفعات و به روش های مختلف به مسئولین مدیریت شهری در شهرداری تذکر داده شده است که حفظ فضای سبز شهری و جلوگیری از تخریب باغات سطح شهر، از جمله الزامات حداقلی به منظور حفظ هویت شهر شیراز به عنوان یک شهر تاریخی آکنده از درختان و باغات می باشد.

وی ادامه داد: ولی متاسفانه کمترین تغییری در روند رو به رشد تخریب باغات شهر شیراز ملاحظه نمی گردد و همچنان درختان قربانی تغییر کاربری های غیراصولی و قلع و قمع با استناد به بهانه های واهی چون کم آبی، آفت و بیماری ، کم بازده بودن و .... می شوند.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: روند تخریب یاد شده حتی به حاشیه خیابانها نیز سرایت کرده و به بهانه هرس درختان یا جلوگیری از سقوط شاخه های بزرگ آنها بر روی عابران و یا اجتناب از قطع کابل های برق، درختان زیبای حاشیه خیابان ها را به اشباهی خشک و تکیده مبدل نموده اند.

دودمان تاکید کرد:با ادامه روند کنونی تردیدی وجود نخواهد داشت که شهر شیراز در آینده به کلی از داشتن حداقل فضای سبز شهری نیز محروم خواهد گردید.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آنچه که در شهر شیراز در روند صدور مجوز موجب نگرانی می باشد بعضی اقدامات غیر متعارف و غیر قانونی است، گفت: صورت جلساتی که من غیر حق و بدون رعایت تشریفات قانونی و به اسم مساعدت و یا هرموضوع دیگر در شماری از پرونده ها صادر می گردد که پیامد آن نیز امری به غیر از تراکم، سطح اشغال، تغییر کاربری خارج از ضوابط نمی باشد.

وی تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده شده در یک پرونده چندین صورتجلسه شهرسازی صادر شده که در هر صورتجلسه امتیازاتی به مالکین خاص داده شده که قطعا نمی­توان انجام اقدامات مذکور را مشروع و قانونی تلقی کرد.