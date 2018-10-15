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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۱

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

صادرات سیمان در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

صادرات سیمان در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: صادرات سیمان در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صادرات سیمان در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: صادرات سیمان در چهارمحال و بختیاری هفت برابر افزایش یافته است.

وی بیان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار تن سیمان در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سیمان چهارمحال و بختیاری به کشور های مختلف دنیا صادر می شود، بیان کرد: بیشترین میزان سیمان تولیدی این استان به عراق صادر شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از فاز دوم کارخانه تولید سیمان چهارمحال و بختیاری میزان تولید این واحد صنعتی افزایش می یابد.

کد مطلب 4431174

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