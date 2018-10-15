تشرف نابینایان به بارگاه منور رضوی تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر دوشنبه در مراسم روز جهانی عصای سفید که در تالار قدس کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهارکرد:ارائه خدمات به روشندلان در حوزه های حقوقی، اقتصادی ، مالی و کار و اشتغال باید مورد توجه قرار گیرند و همه دستگاه‌های کشور موظف هستند زندگی روشندلان را تسهیل کنند و مناسب سازی فضای شهر در این راستا اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: در این راستا تلاش شده در حرم مطهر رضوی نیز امکانات لازم برای این قشر فراهم شود و مناسب سازی خدمات و اماکن زیارتی برای روشندلان در دستور کار آستان قدس بوده تا تشرف این افراد به بارگاه منور رضوی تسهیل شود.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: زمان‌هایی ویژه را نیز برای زائران ناتوان و معلول در نظر گرفته شده تا آنها در کنار ضریح مطهر حضور یابند و در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه و تسهیل زیارت از جمله اقداماتی است که تاکنون در آستان قدس رضوی انجام شده اما نباید به همین میزان بسنده شود.

رئیسی تاکید کرد: به منظور ارائه خدمات بهتر به روشندلان باید از این افراد مشکلات حضور در حرم رضوی را جویا شویم و در راستای حل مشکلات و رفع کاستی ها گام برداریم.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: برخی از روشندلان از چهره‌های فرهیخته جامعه به شمار می‌آیند و در حوزه کسب علم و دانش به مدارج بالا رسیده و برخی نیز در حوزه حفظ قرآن و مطالعه مفاهیم قرآنی فعالیت دارند. همچنین برخی از چهره‌های مجاهد و مبارزی نیز که برای دفاع از دین و کشور مقابل دشمنان ایستادند، بینایی خود را از دست دادند و جانباز شدند اما آنها حقیقتا الگوهای جامعه ما هستند که بینایی حقیقی را به دست آوردند.