درآمد ۱۳ هزار میلیاردی گمرکات خوزستان در ۶ ماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بلوطی میرزا اظهار کرد: درآمد گمرکات این استان در ۶ ماهه ۹۷ بالغ بر ۱۳ هزار و ۶۶۹ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال بوده است.

وی افزود: صادرات کالاهای غیر نفتی گمرکات خوزستان در ۶ ماهه امسال به وزن ۹ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۳۸۲ تن به ارزش ۱۴۹ هزار و ۹۲۵ میلیون و ۵۲۳ هزار ریال معادل سه میلیارد و ۵۸۸ میلیون و ۹۰۸ هزار دلار بود؛ این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی دو درصد و از نظر ارزشی هم دو درصد افزایش داشته است.

ناظر گمرکات خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز تصریح کرد: شمش فولادی، ریفرمیت، گاز پروپان، پلی اتیلن، محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد، متانول، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، میوه و تره بار عمده اقلام صادراتی هستند.

بلوطی میرزا با اشاره به چین، امارات متحده عربی، عراق، هند، تایلند، عمان و مصر به عنوان کشورهای عمده صادراتی ادامه داد: سهم پتروشیمی از کل صادرات استان در شش ماهه امسال از لحاظ دلاری ۶۳ درصد، فلزات ۱۸درصد، کشاورزی ۱۴درصد، معدنی ۳ درصد، گروه صنعتی ۲درصد، و صنایع دستی و فرش کمتر از یک درصد بود.

وی محصولات شیمیایی شامل پلی اتیلن، اتانول، پروپان، بوتان، متانول،هیدروکربن‌های حلقوی و مواد پلاستیکی را عمده کالاهای پتروشیمی صادراتی دانست و گفت: عمده کالاهای صادراتی معدنی شامل سیمان پور نشده (کلینکر)، سنگ آهن، مصالح ساختمانی و نمک صنعتی، عمده کالاهای کشاورزی شامل میوه و تره بار، ماهی ها، لبنیات، مواد غذایی و گندم ، عمده کالاهای فلزات شامل محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد، ورق فلزی و فولادی، پروفیل، مصنوعات فلزی، عمده کالاهای صنعتی شامل اجزا و قطعات نیروگاهی، کابل برق، ماشین آلات و دستگاه ها و قطعات خودرو و همچنین عمده کالاهای صنایع دستی شامل مصنوعات حصیربافی، کفپوش ها می شود.

ناظر گمرکات خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز خبر داد: صادرات به کشور عراق از طریق گمرکات این استان با احتساب سایر گمرکات کشور در ۶ ماهه امسال به وزن دو میلیون و ۳۴۸ هزار و ۲۹۱ تُن و به ارزش یک میلیارد و هفت میلیون و ۲۷۲ هزار دلار بوده است.

بلوطی میرزا عمده کالاهای صادراتی به عراق را میوه و تره بار، مصنوعات پلاستیکی، میله های آهنی یا فولاد، لبنیات، مصالح ساختمانی، صفحه های ورق، کلینکرو اعلام کرد و ادامه داد: واردات گمرکات خوزستان در ۶ ماهه امسال به وزن هفت میلیون و ۴۶۶ هزار و ۲۸ تُن به ارزش ۱۴۰ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۶۱۸ میلیون و ۵۱۷ هزار ریال معادل سه میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۹۸۲ هزار دلار است.

وی عمده کالاهای وارداتی را ذرت دامی، دانه روغنی سویا، کنجاله سویا، ماشین آلات و تجهیزات پتروشیمی، روغن خام آفتابگردان، بنزین، روغن پالم، کمپرسور و ام دی اف خام عنوان کرد و گفت: برزیل، چین، اوکراین، هند، آرژآنتین، امارات متحده عربی، مالزی و تایلند از کشورهای عمده وارداتی هستند.

ناظر گمرکات خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز اضافه کرد: این استان در ۶ ماهه سال ۹۷ از لحاظ ارزشی در رتبه سوم و از لحاظ وزنی در رتبه سوم صادرات، از نظر واردات از لحاظ ارزشی رتبه سوم و از لحاظ وزنی رتبه اول کشور را به دست آورده است.

بلوطی میرزا یادآور شد: در ۶ ماهه امسال بالغ بر ۷۳۵ هزار و ۱۴۰ نفر مسافر ورودی و ۶۱۴ هزار و ۳۳۴ نفر مسافر خروجی کالاهایشان توسط ارزیابان گمرکات خوزستان مورد بازرسی و ارزیابی گمرکی قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: در شش ماهه ۹۷ تعداد بسته های پستی وارده ۴۰۲ بسته به وزن یک هزار و ۲۳۳ کیلوگرم و به ارزش یک میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۲۲۴ هزار ریال بوده است. همچنین در ۶ ماهه ۹۷ تعداد بسته های پستی صادره یک هزار و ۵۶۳ بسته به وزن هفت هزار و ۲۸۲ کیلوگرم و به ارزش سه میلیارد و ۶۰۲ میلیون و ۶۶۴ هزار ریال بوده است.

ناظر گمرکات خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز خبر داد: در ۶ ماهه ۹۷ تعداد پرونده های قضایی ۴۰۵ فقره به ارزش یک هزار و ۳۶۰ میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۶۸۱ هزار ریال بوده که نسبت به سال گذشته از نظر تعداد ۳۵ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲۲۹ درصد افزایش داشته است.

بلوطی میرزا در پایان عمده کالاهای کشفیات قاچاق را برنج، ظروف آشپزخانه، کولر، تلویزیون، ماشین آلات راهسازی و آبمیوه اعلام کرد.