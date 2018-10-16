امیدوارم حکم دادگاه لاهه بر رفتار غیرقانونی آمریکا اثرگذار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه پس از دریافت استوارنامه «ژاک لویی ورنر» سفیر جدید هلند در تهران، با اشاره به اینکه تحکیم روابط با امستردام برای تهران بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: اطمینان دارم با همکاری‌های دوجانبه می‌توان روابط دو کشور را در عرصه‌های مختلف بویژه در زمینه بانکی و مالی هر چه بیشتر ارتقاء داد.

رئیس جمهور با استقبال از مواضع سیاسی هلند و اتحادیه اروپا در زمینه برجام، گفت: باید همه تلاش کنیم تا از این توافق بسیار مهم و بین‌المللی به خوبی حفاظت و صیانت شود و امیدوارم حکم موقت دادگاه‌ بین‌المللی لاهه بر رفتار غیرقانونی دولت آمریکا، از جمله در موضوع تحریم‌های ضدانسانی تأثیرگذار باشد.

روحانی در ادامه، مبارزه همه جانبه با تروریسم را مورد تأکید قرارداد و گفت: امروز تروریسم نه تنها معضل و مشکل بزرگی برای منطقه بلکه برای جهان تبدیل شده و لذا لازم است همگان با درک خطرات این معضل بزرگ نسبت به مقابله با آن، اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس جمهور با یادآوری اقدام تروریستی اخیر در شهر اهواز که در آن تعدادی بی‌گناه و از جمله کودک ۴ ساله‌ای به شهادت رسیدند، خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی از افرادی که مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفته‌اند در اروپا زندگی می‌کنند و امیدواریم کشورهای اروپایی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند و بی‌تردید چنین اقدامی در اعتماد متقابل و صمیمی‌تر شدن روابط بسیار تأثیرگذار است.

ژاک لویی ورنر سفیر جدید هلند هم در این دیدار پس از تقدیم استوارنامه خود، اهتمام جدی امستردام برای تقویت روزافزون روابط دوستانه با تهران را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت هلند کاملاً از اجرای برجام حمایت می‌کند و همگام با تقویت نهادهای مالی اتحادیه اروپا مصمم است روابط بانکی را با ایران ارتقاء داده و اجازه ندهد تحریم‌ها، تأثیرات سوئی بر روابط اقتصادی دو کشور بگذارد.

سفیر جدید هلند خاطر نشان کرد: اطمینان می‌دهم که هلند به دنبال تحکیم هر چه بیشتر روابط اقتصادی با ایران است و در این راستا از جامعه تجاری و بازرگانی خود خواسته‌ایم که در ایران حضور فعالی داشته باشد.

لوی ورنر همچنین با بیان اینکه دولت هلند اقدام تروریستی در شهر اهواز را به شدت محکوم می‌کند، گفت: ما نیز در تعقیب و پیگیری عاملان این اقدام تروریستی در اروپا فعال خواهیم بود.