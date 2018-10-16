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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۹

سرپرست فرمانداری شادگان:

آموزش و پیشگیری مهم ترین راه مقابله با مواد مخدر است

آموزش و پیشگیری مهم ترین راه مقابله با مواد مخدر است

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان گفت: آموزش و پیشگیری مهم ترین راه مقابله با مواد مخدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان اظهار کرد: یکی از تهدیدات اصلی در جامعه و مهمترین آسیب اجتماعی بحث مواد مخدر و گرایش جوان به آن است.

وی افزود: پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر موجب ارتقای بیشتر امنیت اجتماعی شهروندان است.

سرپرست فرمانداری شادگان تصریح کرد: ادارات و نهادهای مسئول در این راستا بایستی با همکاری و همراهی هم نسبت به تدوین برنامه های مختلف و اجرایی کردن مصوبات اقدام کنند. 

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی تاکید و اظهار امیدواری کرد: روز به روز شاهد کاهش این معضل در سطح این شهرستان باشیم.

حاجیان در خاتمه گفت: باید تلاش کنیم تمام نهادها و مردم متوجه این امر شده و برای پیشگیری از ابتلای افراد جامعه به مواد مخدر همکاری کنند.

کد مطلب 4432387

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