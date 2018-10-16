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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۹

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

پیروزی تیم ملی ایران برابر بولیوی در نیمه اول/ حریف بی‌آزار!

پیروزی تیم ملی ایران برابر بولیوی در نیمه اول/ حریف بی‌آزار!

نیمه اول دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بولیوی در حالی با پیروزی شاگردان کی‌روش به پایان رسید که تیم آمریکای‌جنوبی حتی در یک مورد هم نتوانست دروازه میزبان را تهدید کند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در رقابتهای جام ملت های آسیا آماده می کند، از ساعت 19:30 دقیقه امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران و در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی بولیوی رفت و در نیمه اول به برتری یک بر صفر رسید. علیرضا جهانبخش(17) برای ایران گل زد.

تیم ملی فوتبال ایران این بازی را با علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، روزبه چشمی، سیدمجید حسینی، احسان حاج‌صفی، امید ابراهیمی، وحید امیری، سامان قدوس،‌ مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون آغاز کرد و در نیمه اول تیم برتر میدان بود.

ملی پوشان ایران که در دقیقه دو توسط مهدی طارمی دروازه حریف را با خطر مواجه کردند و توپ این بازیکن به تیر افقی دروازه برخورد کرد، در نیمه اول بارها تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفتند اما بجز دقیقه 17 که علیرضا جهانبخش توپ را به تور چسباند، سایر موقعیت ها راهی به دروازه پیدا نکرد.

کد مطلب 4432419
رضا خسروي

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